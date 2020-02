A SRNP (Sociedade Rural do Noroeste do Paraná) divulgou a agenda de shows para a 49ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí 2020), que será realizada entre 6 a 15 de março no Parque Internacional de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

Palco Principal

06 de Março (Sexta-feira) - Abertura - Jorge e Matheus

07 de Março (Sábado) - Duas atrações; Lauana Prado e Naiara Azevedo

13 de Março (Sexta-feira) - Marília Mendonça

14 de Março (Sábado) - Zezé de Camargo e Luciano

Leilões

7 de março - 13º Leilão das Criadoras

11 de março - 10° Leilão Multi Raças

11 de março - 1º Leilão dos Herdeiros da Pecuária

14 de março - 14° Leilão dos Pioneiros

Provas

11 a 15 de março - Prova dos 3 Tambores

Em breve atualizaremos com a programação do Palco RPC.