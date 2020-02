O maior parque de diversão itinerantes do país estará na ExpoParanavaí 2020, trazendo brinquedos que vão garantir adrenalina e muita diversão para crianças e adultos. O Ita Center Park, de Goiânia-GO estará montado no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva durante os 10 dias da Feira, de 6 a 15 de março.

As grandes atrações do Ita Park Center são os brinquedos Kataclisma e Evolution. O Kataclisma, também conhecido com Star Trek, é um brinquedo com altura de 20 metros, equivalente a um prédio de 6 andares. Ele tem capacidade para 40 pessoas por vez e é uma explosão de adrenalina, fazendo 14 rotações por minuto. Existem apenas dois brinquedos deste modelo no Brasil, mas o do Ita Park é o único com base giratória.

Brinquedo semelhante é o Evolution, que proporciona giros de cabeça para baixo a quase 20 metros de altura.

“Nós também estamos trazendo novamente para Paranavaí uma roda gigante panorâmica com altura maior do que os equipamentos convencionais, e outros brinquedos que tradicionalmente fazem a alegria dos visitantes, como o Crazy Dance, o Disco, a Barca, o Trem Fantasma e o Skip Dance”, destaca o empresário Ilson Alves Moreira.

Além dos brinquedos radicais, o Ita Center Park também traz equipamentos para garantir a diversão das crianças menores, como o Carrossel, o Play Ground, Trenzinho, Aviãozinho e a Montanha Russa Infantil.

O Ita Center Park tem fama nacional e está presente nas principais feiras e festas populares do país. O parque tem sido utilizado desde 1996 na Expo Londrina, desde 1992 no Sírio de Nazaré de Belém-PA e há pelo menos dez anos em Araçatuba. Este é o sexto ano consecutivo que o Ita Center Park traz as atrações do Parque de Diversões para a ExpoParanavaí.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020