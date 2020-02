Palestras técnicas, Seminário de Suinocultura, exposição de animais, “bezerródromo” e as inovações e novas tecnologias do agronegócio serão os destaques da programação da Noroeste Agro durante a ExpoParanavaí 2020. O espaço foi criado em 2018 e, desde então, reúne empresas do agronegócio e pecuaristas em busca de promover o melhoramento genético da pecuária regional de corte e leite.

“A exemplo dos anos anteriores, a Noroeste Agro ficará montada bem em frente aos pavilhões de gado, no final da via principal do Parque de Exposições. Teremos uma vasta programação de palestras técnicas, com profissionais especializados em soluções e as principais tendências do agronegócio, e atrativos para todas as idades, como a exposição de bovinos, muares e ovinos”, explica o diretor da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP), Flávio Aguiar Penteado, um dos organizadores da Noroeste Agro.

De 9 a 14 de março (segunda a sábado) acontecem as palestras técnicas, abertas para pecuaristas, empresários do setor do agronegócio e demais interessados. As palestras serão realizadas no Recinto Felício Jorge, a partir das 15h, e a entrada é gratuita.

No dia 11 de março (quarta-feira) acontece o 1º Seminário de Suinocultura do Noroeste do Paraná. A programação também será realizada no Recinto Felício Jorge, a partir das 15h, e terá palestras com profissionais especializados falando sobre as perspectivas da suinocultura paranaense, a viabilidade da atividade na região Noroeste e a suinocultura integrada. Entre as atividades, também está prevista uma mesa redonda sobre o assunto. O Seminário é coordenado pelo G-8 de Paranavaí, um grupo que reúne as principais entidades não governamentais de fomento econômico da cidade.

Além das atividades técnicas para os produtores rurais, a Noroeste Agro também terá atrações para as crianças, que poderão dar leite na mamadeira para os bezerros. O “bezerródromo” vai funcionar de segunda a sexta-feira (9 a 13 de março), das 17h às 18h.

Nos 10 dias da ExpoParanavaí, a Noroeste Agro ainda terá ovinos, muares, bovinos de leite (das raças Jersey e Jersolando) e de corte (Nelore) em exposições nos pavilhões de animais.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ExpoParanavaí 2020