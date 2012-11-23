13º Femupinho acontecerá nesta quinta-feira na Praça dos Pioneiros

O 13º Femupinho acontecerá nesta quinta-feira (13), na Praça dos Pioneiros. O evento reunirá crianças do 2º ao 5º ano das escolas públicas e privadas de Paranavaí. A partir das 19h30, os pequenos artistas subirão ao palco para declamar poesias e apresentar músicas autorais, celebrando a criatividade e o talento infantil.

Ao todo, 29 trabalhos integrarão a programação desta edição, sendo 19 poesias e 10 músicas, preparados ao longo do ano por estudantes que se dedicaram à escrita, à interpretação e à expressão artística. O Femupinho faz parte da programação oficial da 60ª edição do Femup (Festival de Música e Poesia de Paranavaí), ampliando o alcance do evento e incentivando o protagonismo das crianças no cenário cultural.

O evento é uma realização da Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Educação, e busca fortalecer os intercâmbios artístico-culturais, além de revelar e valorizar novos talentos desde a infância.

Confira os trabalhos que serão apresentados no 13º Femupinho:

POESIAS

Bullying

Autora: Ana Beatriz Sarabia da Silva

Declamador(a): Gabriel da Silva Danziger

Escola: Escola Municipal Getúlio Vargas

Que dia lindo!

Autora: Heloísa Alves Martins

Declamadora: Luiza Renta Ferreira Gouveia

Escola: Escola Municipal Hermeto Botelho

O Jardim Encantado

Autora: Ana Vitória Silva de Oliveira

Declamador: Lucas Gabriel Longato Gomes

Escola: Escola Municipal Ayrton Senna da Silva

Um Picadeiro na Escola

Autora: Alice Duarte Niehues

Declamadora: Thalia do Canto da Costa

Escola: Escola Municipal do Campo Clemente Niehues

Vamos Brilhar

Autora: Heloisa Fernanda de Oliveira Lima

Declamadora: Isabely Nogueira Harsche Azevedo

Escola: Escola Municipal Neusa Pereira Braga

Meu lequezinho

Autora: Sasha dos Santos Souza

Declamadora: Eloah Waitas Cuellar Duarte

Escola: Escola Municipal Santos Dumont

Minha escola encantada

Autor: Daniel Mendes de Freitas

Declamadora: Luiza de Sá Silva

Escola: Escola Municipal Professora Elza Grassiotto Caselli

Coisas de criança

Autor: Pedro Miguel Galvão Rosa

Declamadora: Livia de Oliveira Belilia

Escola: Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho

Minha Paranavaí

Autora: Isabella Moffato Nascimento

Declamadora: Agatha Cristine Malheiros Gonçalves

Escola: Escola Municipal Santa Teresinha

A rotina de um pequeno jogador

Autor: Mauricio Alves dos Santos

Declamador: Davi Miguel Domingos de Souza

Escola: Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes

Amizade de criança

Autora: Laís Moraes Seze

Declamador: Pietro Ciavolela de Castro

Escola: Escola Municipal Ilda Campano Santini

Vida de criança

Compositor: Matheus Rech Rozendo

Intérprete: Raissa Juca Cirilo

Escola: Escola Municipal Professora Maria Schuroff Back

Você sabia?

Autora: Ana Júlia Martins Barbosa

Declamador: Leonardo de Oliveira da Silva

Escola: Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral

O Que me Faz Feliz

Autor: Henzo Henrique Martins de Oliveira

Declamadora: Ana Maria Barbosa da Cruz

Escola: Escola Municipal Professor Pedro Real

O Japão é Leve

Autora: Beatriz Dutra de Carvalho

Declamadora: Izabely Vitória Lessa dos Santos

Escola: Escola Municipal Rotary Arenito

Minha Kokeshi

Autora: Leticia dos Santos Costa

Declamador: Victor Jesus Freitas Tomé

Escola: Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto

Não ao Bullying

Autor: Miguel Pereira Longhini

Declamadora: Maria Eduarda Rossato Tibes

Escola: Escola Municipal Jayme Canet

Minha casa! Minha escola!

Autora: Gabrielly Vitória Santos Fontana

Declamadora: Vitória Martins Marques

Escola: Escola Municipal Cecília Meireles

O ambiente que queremos

Autora: Emanuelly Fernandes Pereira

Declamadora: Ayla Querino Arribaldi da Silva

Escola: Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert

MÚSICAS

Uma Canção Para a Vida Inteira

Compositor: Theo Bertuccini Ferreira

Intérprete: Ana Julia Ruiz Travain

Escola: Escola Municipal Neusa Pereira Braga

Campo e Cidade de Mãos Dadas

Compositora: Sofia Silveira da Silva

Intérprete: Emanuely Vitória Lopes de Oliveira

Escola: Escola Municipal Santos Dumont

O Rei

Compositor: João Lucas Dias

Intérprete: Vitor Gabriel Masteguin Melo

Escola: Escola Municipal Professora Elza Grassiotto Caselli

Se eu pudesse

Compositora: Ana Sofia de Souza Trillo Cabello

Intérprete: Isabelly Vasques da Costa

Escola: Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes

Meu trevo de inspiração

Compositora e intérprete: Jhenyffer Mayary Geremias Gonçalves

Escola: Escola Municipal Rotary Arenito

Juntos Podemos Mais

Compositora: Júlia Gabriely Rodrigues Marinho da Silva

Intérprete: Ágatha de Sousa Tavares

Escola: Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto

Minha escola, meu lugar

Compositora: Melissa Antonela Cavalcante da Costa

Intérprete: Laura Cruz da Silva Ferreira

Escola: Escola Municipal Jayme Canet

Oh Praia

Compositor e intérprete: Enrico Avelar

Escola: Colégio Intentus

Águas do Paraná

Compositor: Arthur Ribeiro Limberger

Intérprete: Sophia Panta de Souza Assunção

Escola: Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert

Ser criança

Compositor: Julio César Fagundes de Souza

Intérprete: Aysha Maciel Vieira Silva

Escola: Escola Municipal Cecília Meireles

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí