13º Femupinho acontecerá nesta quinta-feira na Praça dos Pioneiros

O 13º Femupinho acontecerá nesta quinta-feira (13), na Praça dos Pioneiros. O evento reunirá crianças do 2º ao 5º ano das escolas públicas e privadas de Paranavaí. A partir das 19h30, os pequenos artistas subirão ao palco para declamar poesias e apresentar músicas autorais, celebrando a criatividade e o talento infantil.
Ao todo, 29 trabalhos integrarão a programação desta edição, sendo 19 poesias e 10 músicas, preparados ao longo do ano por estudantes que se dedicaram à escrita, à interpretação e à expressão artística. O Femupinho faz parte da programação oficial da 60ª edição do Femup (Festival de Música e Poesia de Paranavaí), ampliando o alcance do evento e incentivando o protagonismo das crianças no cenário cultural.
O evento é uma realização da Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Educação, e busca fortalecer os intercâmbios artístico-culturais, além de revelar e valorizar novos talentos desde a infância.
Confira os trabalhos que serão apresentados no 13º Femupinho:
POESIAS
Bullying
Autora: Ana Beatriz Sarabia da Silva
Declamador(a): Gabriel da Silva Danziger
Escola: Escola Municipal Getúlio Vargas
Que dia lindo!
Autora: Heloísa Alves Martins
Declamadora: Luiza Renta Ferreira Gouveia
Escola: Escola Municipal Hermeto Botelho
O Jardim Encantado
Autora: Ana Vitória Silva de Oliveira
Declamador: Lucas Gabriel Longato Gomes
Escola: Escola Municipal Ayrton Senna da Silva
Um Picadeiro na Escola
Autora: Alice Duarte Niehues
Declamadora: Thalia do Canto da Costa
Escola: Escola Municipal do Campo Clemente Niehues
Vamos Brilhar
Autora: Heloisa Fernanda de Oliveira Lima
Declamadora: Isabely Nogueira Harsche Azevedo
Escola: Escola Municipal Neusa Pereira Braga
Meu lequezinho
Autora: Sasha dos Santos Souza
Declamadora: Eloah Waitas Cuellar Duarte
Escola: Escola Municipal Santos Dumont
Minha escola encantada
Autor: Daniel Mendes de Freitas
Declamadora: Luiza de Sá Silva
Escola: Escola Municipal Professora Elza Grassiotto Caselli
Coisas de criança
Autor: Pedro Miguel Galvão Rosa
Declamadora: Livia de Oliveira Belilia
Escola: Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho
Minha Paranavaí
Autora: Isabella Moffato Nascimento
Declamadora: Agatha Cristine Malheiros Gonçalves
Escola: Escola Municipal Santa Teresinha
A rotina de um pequeno jogador
Autor: Mauricio Alves dos Santos
Declamador: Davi Miguel Domingos de Souza
Escola: Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes
Amizade de criança
Autora: Laís Moraes Seze
Declamador: Pietro Ciavolela de Castro
Escola: Escola Municipal Ilda Campano Santini
Vida de criança
Compositor: Matheus Rech Rozendo
Intérprete: Raissa Juca Cirilo
Escola: Escola Municipal Professora Maria Schuroff Back
Você sabia?
Autora: Ana Júlia Martins Barbosa
Declamador: Leonardo de Oliveira da Silva
Escola: Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral
O Que me Faz Feliz
Autor: Henzo Henrique Martins de Oliveira
Declamadora: Ana Maria Barbosa da Cruz
Escola: Escola Municipal Professor Pedro Real
O Japão é Leve
Autora: Beatriz Dutra de Carvalho
Declamadora: Izabely Vitória Lessa dos Santos
Escola: Escola Municipal Rotary Arenito
Minha Kokeshi
Autora: Leticia dos Santos Costa
Declamador: Victor Jesus Freitas Tomé
Escola: Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto
Não ao Bullying
Autor: Miguel Pereira Longhini
Declamadora: Maria Eduarda Rossato Tibes
Escola: Escola Municipal Jayme Canet
Minha casa! Minha escola!
Autora: Gabrielly Vitória Santos Fontana
Declamadora: Vitória Martins Marques
Escola: Escola Municipal Cecília Meireles
O ambiente que queremos
Autora: Emanuelly Fernandes Pereira
Declamadora: Ayla Querino Arribaldi da Silva
Escola: Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert
MÚSICAS
Uma Canção Para a Vida Inteira
Compositor: Theo Bertuccini Ferreira
Intérprete: Ana Julia Ruiz Travain
Escola: Escola Municipal Neusa Pereira Braga
Campo e Cidade de Mãos Dadas
Compositora: Sofia Silveira da Silva
Intérprete: Emanuely Vitória Lopes de Oliveira
Escola: Escola Municipal Santos Dumont
O Rei
Compositor: João Lucas Dias
Intérprete: Vitor Gabriel Masteguin Melo
Escola: Escola Municipal Professora Elza Grassiotto Caselli
Se eu pudesse
Compositora: Ana Sofia de Souza Trillo Cabello
Intérprete: Isabelly Vasques da Costa
Escola: Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes
Meu trevo de inspiração
Compositora e intérprete: Jhenyffer Mayary Geremias Gonçalves
Escola: Escola Municipal Rotary Arenito
Juntos Podemos Mais
Compositora: Júlia Gabriely Rodrigues Marinho da Silva
Intérprete: Ágatha de Sousa Tavares
Escola: Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto
Minha escola, meu lugar
Compositora: Melissa Antonela Cavalcante da Costa
Intérprete: Laura Cruz da Silva Ferreira
Escola: Escola Municipal Jayme Canet
Oh Praia
Compositor e intérprete: Enrico Avelar
Escola: Colégio Intentus
Águas do Paraná
Compositor: Arthur Ribeiro Limberger
Intérprete: Sophia Panta de Souza Assunção
Escola: Escola Municipal do Campo Professora Edith Ebiner Eckert
Ser criança
Compositor: Julio César Fagundes de Souza
Intérprete: Aysha Maciel Vieira Silva
Escola: Escola Municipal Cecília Meireles
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí