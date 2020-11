55ª edição do Femup deve ganhar repercussão internacional com formato on-line

Faltam 8 dias para um dos maiores festivais de música e poesia do país – o Femup. Com a situação de pandemia vivida em todo o mundo, o Festival, que está em sua 55ª edição, será em realizado em novo formato e, com a transmissão on-line, a expectativa é de uma grande repercussão, inclusive internacional.

“Foi necessário um grande esforço para mantermos a realização do Femup este ano. Vários eventos foram cancelados Brasil afora por conta da pandemia, mas em Paranavaí todos os setores públicos envolvidos entenderam a importância do festival e aprovaram a realização em novo formato. Desta vez, as apresentações do Femup acontecerão de forma híbrida. Os artistas de Paranavaí e região se apresentarão em um palco e as apresentações serão transmitidas ao vivo. Os artistas de fora (de outras cidades e Estados) estarão conectados acompanhando a transmissão dos vídeos que eles já estão gravando com suas apresentações. Não teremos público presencial, mas estamos muito otimistas com o alcance e a visibilidade que o Femup terá, inclusive com pessoas de outros países podendo assistir o festival em tempo real”, destaca o presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente.

O Femup 2020 será transmitido ao vivo na página do Facebook da Fundação Cultural e no Youtube da Prefeitura. A Orquestra Municipal participará do festival servindo como instrumentação de base para as apresentações de música. O Femup terá apresentações de 24 músicas (12 da Fase Regional e 12 da Fase Nacional), 12 poesias (3 da Fase Regional e 9 da Fase Nacional) e 8 contos (3 da Fase Regional e 5 da Fase Nacional). Os artistas classificados receberão as premiações normalmente: troféu Barriguda, R$ 1,5 mil e dez antologias para os artistas da Fase Nacional; troféu Barriguda, R$ 1 mil e dez antologias para os artistas da Fase Regional e R$ 600 para os 12 declamadores selecionados no 27º Festival Zé Maria de Declamação.

“Nesta edição não vamos realizar o Femupinho, já que as aulas presenciais estão suspensas desde março e não foi possível realizar aquele trabalho de seleção e ensaios com os alunos. Teremos o Femupinho representado em uma participação especial de uma criança representando a rede municipal de ensino que, durante a programação do Femup, fará algumas declamações para homenagear os participantes dos Femupinhos anteriores. E por conta de não termos público presencial nesta edição não teremos a premiação de Aclamação Pública - o Prêmio Paulo César de Oliveira”, explica Torrente.

O Femup 2020 recebeu um total de 1.132 inscrições de artistas de 312 cidades de 25 Estados brasileiros, além de outros quatro países: Estados Unidos, Portugal, Uruguai e Japão. A programação do festival começa no dia 3 de dezembro (quinta-feira) com uma Noite Literária, que será conduzida pela Academia de Letras e Artes de Paranavaí (ALAP). Na sexta-feira, dia 4, será realizadas as Leituras Dramatizadas de Contos no período da tarde e, à noite, começam as apresentações dos trabalhos classificados para o 55º Femup. A programação de sexta se repete no sábado, dia 5/12. E para fechar em grande estilo, no domingo (6/12) o show de encerramento fica por conta do grupo Kotobuki Taikô e dos artistas participantes do 5º Encontro de Bateras.

“Convidamos a todos para ficar em casa e prestigiar as apresentações através dos canais oficiais. Será um show de cultura de qualidade”, incentiva o presidente da Fundação Cultural.

Confira a programação do 55º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 52º Concurso Literário de Contos

03/12 (QUINTA-FEIRA) – NOITE LITERÁRIA

19h - Clube ALAP de leitura – conduzido pela Academia de Letras e Artes de Paranavaí neste encontro do clube os membros fazem uma edição especial para FEMUP com um passeio pela história do Festival por meio de seus textos e encontro com escritores e comissões

20h30 - Lançamento do Livro “Trilhas Sazonais, Versos Liturgos” – escrito por Giuseppe Caonetto e Lilia Souza

04/12 (SEXTA-FEIRA) - FEMUP

14h30 – Leitura Dramatizada dos Contos e Bate-papo com os autores participantes do FEMUP

20h – 1ª Noite de apresentações

- Abertura com Orquestra Municipal e declamação do FEMUPINHO

- Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias

- Entrega do Troféu “Barriguda”

05/12 (SÁBADO) - FEMUP

10h – Feirinha Literária On-line “Pratas da Casa”: lançamento de livros de jovens escritores da Cidade Poesia.

14h30 – Leitura Dramatizada dos Contos e Bate-papo com os autores participantes do FEMUP

20h – 2ª Noite de apresentações

- Abertura com Orquestra Municipal e declamação do FEMUPINHO

- Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias

- Entrega do Troféu “Barriguda”

06/12 (DOMINGO) - SHOW DE ENCERRAMENTO

16h – Encerramento da programação

- Kotobuki Taiko

- 5º Encontro de Bateras

- Banda FlashBeck

* As atividades também ocorrerão com participação e transmissão on-line

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí