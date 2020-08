55º Femup recebeu mais de 1.100 inscrições

Terminou nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, o prazo de inscrições para a 55ª edição do Femup. Um dos mais tradicionais festivais de música e poesia do país, o Femup 2020 recebeu um total de 1.132 inscrições de artistas de 312 cidades de 25 Estados brasileiros, além de outros quatro países: Estados Unidos, Portugal, Uruguai e Japão. Do total de inscrições recebidas, 175 foram para a categoria Música, 382 Contos e 575 Poesias.

Veja também: 55º Femup já recebeu inscrições de 24 Estados brasileiros, além de Portugal, Uruguai e Japão

“O Femup é bastante tradicional e reconhecido no circuito cultural nacional. No festival, serão premiadas as melhores obras das categorias música, conto, poesia, declamação e leitura dramática. Essa grande procura só reforça o prestígio que o festival tem Brasil afora e até em outros países. Estamos com uma expectativa de ter trabalhos de alto nível sendo apresentados em dezembro”, avalia o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

As comissões julgadoras do Femup vão selecionar 24 músicas (12 da fase regional e 12 da fase nacional), 12 poesias (3 da fase regional e 9 da fase nacional) e 8 contos (3 da fase regional e 5 da fase nacional). cada artista classificado para a fase nacional tem direito ao troféu barriguda, R$ 1,5 mil e dez antologias, além de alimentação e hospedagem custeadas pela fundação cultural (mediante a participação presencial no evento). na categoria regional, o que muda é o valor do prêmio em dinheiro, que é de R$ 1 mil. além disso, cada um dos 12 declamadores selecionados no 27º Festival Zé Maria de declamação vai ser premiado com R$ 600 (mediante apresentação no Femup).

A cada noite de apresentação, também será entregue um prêmio especial aos artistas que forem escolhidos por aclamação pública - o Prêmio Paulo César de Oliveira (certificado + R$ 500).

O Femup está marcado para acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro, no Centro Cultural Rodrigo Ayres e Praça dos Pioneiros. Os resultados dos trabalhos selecionados para a 55ª edição do Festival serão divulgados no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) no dia 15 de outubro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí