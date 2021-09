56º Femup e 53º Concurso Literário de Contos teve recorde de inscrições

Está prevista para acontecer nos dias 12 e 13 de novembro a 56ª edição do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e 53º Concurso Literário de Contos. Este ano o Festival teve um número recorde de inscrições. Foram 1.524 obras inscrições através do Formulário on-line disponibilizado pela Fundação Cultural, sendo 699 inscrições na modalidade Poesia, 457 na modalidade Conto e 368 na modalidade Música. O Femup recebeu inscrições de aproximadamente 370 municípios de vários Estados do Brasil, além de outros países, como Portugal e Japão.

Este ano, as inscrições para o Femup foram abertas através de um Edital de Licitação na modalidade de Concurso (nº 002/2021). Entre os meses de junho e setembro, as Comissões constituídas pela Fundação Cultural analisaram todos os trabalhos inscritos e trabalharam na catalogação e validação das informações recebidas, avaliação de mérito das obras autorais, organização das planilhas e somatória das pontuações, entre outras atribuições previstas no Edital.

Nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, a CEOL (Comissão Especial de Organização e Licitação) publicou no Portal da Transparência a Ata e seus anexos com o resultado dos trabalhos de avaliação, incluindo a somatória dos pontos e classificação, conforme estabelecido em Edital. Os documentos também serão publicados no Diário Oficial dos Municípios. Por se tratar de um Edital de Licitação, a Fundação Cultural deve seguir agora os prazos e trâmites necessários estabelecidos em Lei até a publicação da homologação dos resultados com as obras premiadas. Esta publicação está prevista para acontecer até o fim do mês de setembro.

Quem quiser acompanhar todas as publicações referentes à Licitação do 56º Femup (Concurso nº 02/2021) pode acessar o site da Prefeitura de Paranavaí e fazer o seguinte caminho: Acesso Rápido > Processos Licitatórios > Concurso > Concurso nº 02/2021. Lá constam todas as publicações e comunicados obrigatórios previstos em Edital, inclusive a Ata da CEOL.

O Femup é um dos mais tradicionais festivais de música, poesia e concurso literário do Brasil. O Festival teve sua primeira edição realizada no ano de 1966 e faz parte do Calendário de Eventos do município, além do Calendário de Atividades Culturais do Estado do Paraná. Sua identidade é reconhecida nacionalmente como um dos únicos festivais que reúne e integra em sua programação as modalidades de música, poesia, conto e declamação, além de outras atividades artístico-culturais como bate-papos, palestras, leituras dramatizadas, etc. Todos os anos, o Femup é promovido pela Fundação Cultural e conta co a participação de artistas de todas as partes do Brasil, além de brasileiros que moram em outros países. O Festival é reconhecido nacionalmente por suas características únicas e pela diversidade de atrações que compõem sua grade de programação.

