Abertas as inscrições para o 13º Femupinho em Paranavaí

A Fundação Cultural de Paranavaí abriu oficialmente as inscrições para a 13ª edição do Femupinho, o Festival de Poesia, Música e Declamação. As escolas interessadas têm até o dia 29 de agosto para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente por meio de formulário on-line, disponível no link: https://forms.gle/cwNGPidq5B5GXNAC8

O Femupinho é voltado a alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do município. O objetivo é incentivar a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento cultural das crianças, promovendo o contato com a literatura e a música.

De acordo com o edital publicado no dia 18, cada escola pode inscrever um trabalho inédito na categoria Poesia e indicar um estudante para declamá-lo. O declamador não pode ser o autor do texto, mas deve ser da mesma escola. A participação na categoria Música é opcional. Caso a escola escolha participar, poderá inscrever um trabalho inédito com letra e composição próprias, além de indicar um ou dois intérpretes. O autor da música deve ser também um dos intérpretes.

A apresentação dos trabalhos está marcada para o dia 13 de novembro, às 19h, na Praça dos Pioneiros. O evento integra a programação dos 60 anos do Femup, o Festival de Música e Poesia de Paranavaí, um dos mais importantes do interior do Paraná.

O edital completo, com todas as regras e orientações, está disponível no Diário Oficial dos Municípios. Para acessar, basta entrar no link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/111A013E

O Femupinho é promovido pelo Município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Educação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou pelo e-mail eventosculturapvai@gmail.com.

Serviço

Inscrições: até 29 de agosto

Local: exclusivamente pelo formulário on-line

Evento: 13 de novembro, às 19h, na Praça dos Pioneiros

Link para inscrição: https://forms.gle/cwNGPidq5B5GXNAC8

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí