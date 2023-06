Audição Pública selecionou 12 declamadores para o 58º Femup

No último sábado, dia 24 de junho, 28 declamadores subiram ao palco da Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade para a Audição Pública de avaliação de mérito do 30º Festival Zé Maria de Declamação. Durante a Audição foram escolhidos selecionados os 12 declamadores que receberão premiação prevista em Edital, mediante a apresentação de uma poesia nos dias 10 e 11 de novembro, durante a 58ª edição do Femup (Festival de Música e Poesia de Paranavaí).

A Comissão Especial Julgadora avaliou as apresentações da noite e selecionou os seguintes declamadores: Ernandes Gomes Ferreira; Jeferson Douglas Bicudo; Lígia Maria Niehues; Lívia Micheletti Carneiro; Fabiana Marinho da Silva Nascimento; Ana Helena Alves Teixeira; Karina dos Santos de Lima; Guilherme Mota Canabrava; Jonatan da Silva Aguido; Rayani Segantini de Araújo; Giovanni Gimenez; e Débora Fernandes.

Fizeram parte da Comissão Especial Julgadora que selecionou os declamadores, os artistas da área de artes cênicas:

Adriana Prado Santos – Atriz e Professora. Possui Especializações na área da Educação, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Teatro (2016) pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). É professora do ensino fundamental séries iniciais na rede Municipal da cidade de Alto Paraná desde 2019. Atuou como Orientadora de Artes no SESC Paranavaí em (2018-2019). Professora de Artes nos Colégios Estaduais nas cidades de Paranavaí e Nova Esperança em (2016-2017). É membro da Academia de Letras e Artes de Paranavaí.

André Luiz da Silva Anelli – Professor, diretor e ator das artes da cena, com diversas montagens cênicas em seu currículo. Mestre em Letras pela Universidade Estadual de Maringá. Possui Especialização em Arte, Educação e Terapia pelo Instituto Paranaense de Educação - IPE (2016), Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Maringá (2010) e Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Maringá (2014). Atualmente atua como professor de Arte na Fundação Bradesco – Paranavaí.

Dorival Ferreira Torrente – Ator, declamador, compositor, músico, artista plástico e poeta. Atuou por mais de 30 anos como Técnico em Expressão Artística no SESC/Paranavaí, onde se aposentou. Membro e fundador do Grupo Musical Gralha Azul e Membro e Fundador do Grupo Tep de Teatro. Encenou diversas peças pelo grupo como: Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, Quando as Máquinas Param de Plínios Marcos, e outras; Foi Diretor Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, entre os anos de 1993 e 1994. Participante em diversas edições e na organização do FEMUP – Festival de Música e Poesia de Paranavaí. Autor de diversas músicas do Grupo Gralha Azul; declamador premiado em diversas edições do FEMUP.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí