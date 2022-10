Biblioteca Pública sedia evento do Festival de Música e Poesia de Paranavaí

A Biblioteca Pública do Paraná sedia neste sábado (22/10) o evento Femup — Um Dia em Curitiba!, com atrações do tradicional Festival de Música e Poesia de Paranavaí. A programação inclui apresentações de canções, poemas e contos premiados no concurso, que neste ano chega à 57ª edição, marcada para os dias 11 e 12 de novembro. O encontro começa às 10h, no hall térreo, e tem entrada gratuita.

“Levar uma mostra do Femup para a capital do Estado é uma forma de despertar nos paranaenses um senso de pertencimento ao evento, que atrai artistas, autores e músicos de todo o Brasil e de brasileiros que moram no Exterior”, explica Rafael Torrente, presidente da Fundação Cultural de Paranavaí. Ele também destaca a realização ininterrupta, durante mais de meio século, do festival. “Nem mesmo durante a pandemia o Femup deixou de acontecer”, diz.

A programação deste sábado na Biblioteca é encabeçada pelo veterano Grupo Gralha Azul, fundado em 1977 e premiado em várias edições do festival. Também participam do evento a cantora Jordana Soletti, os compositores Jeferson Larsen, Américo de Castro e Carlos Henrique (KIQ), o músico e declamador Dorival Torrente, a atriz e declamadora Jaqueline Lira e um grupo de declamadores formado por Rosi Sanga, Danny Bonetti, Ana Paula Máximo e Jesus Soares.

Serviço:

Femup – Um Dia em Curitiba!

Dia 22 (sábado), a partir das 10h

Hall térreo da Biblioteca – Rua Cândido Lopes 133 – Curitiba

Entrada gratuita

Fonte: Agência Estadual de Notícias