Confira a programação completa da Semana do 59º Femup

De 3 a 10 de novembro, Paranavaí vai respirar poesia, música, declamação e espetáculos culturais durante a Semana do Femup. A programação do 59º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 56º Concurso Literário de Contos terá uma série de atividades gratuitas para envolver o público com muito lazer, arte e cultura.

Confira a programação completa da Semana do Femup:

03/11 - Abertura da Semana FEMUP

19h - Show musical com A Banda Mais Bonita da Cidade

Realização em parceria com o SESC/PR

Local: Praça dos Pioneiros

07/11

18h - Ação performática de gravura “Onde nascem os ventos?”

Realização em parceria com a UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus Curitiba, PROEC - Pró Reitoria de Extensão e Cultura e Diretoria de Cultura

19h - 12º FEMUPINHO

Crianças da rede municipal e privado de ensino declamam poesias e cantam músicas autorais.

Local: Praça dos Pioneiros

08/11

9h30 -Leitura Dramatizada dos Contos premiados no FEMUP e bate-papo com os autores participantes.

Leitura de quatro contos premiados nesta edição do FEMUP

14h30 – Tarde Literária – Lançamento coletivo dos livros (Editora: Telucazu Edições):

A Casa do escritor Felipe Figueira;

A Carne Perpétua das escritoras Lilly Araújo e Viviane Ferreira Santiago;

No Meio do Mundo: As viagens de Teru e Kazu do escritor André Kondo;

Entre Linhas e Cordas daescritora Valéria Pisauro.

Local: SESC/PVAÍ

20h - FEMUP - Primeira noite de apresentações

Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias. Entrega do Troféu “Barriguda”.

Local: Praça dos Pioneiros

09/11

9h30 - Leitura Dramatizada dos Contos premiados no FEMUP e bate-papo com os autores participantes.

Leitura de quatro contos premiados nesta edição do FEMUP

14h30 – Tarde Literária - Lançamento dos livros:

Gaveta de Homens do escritor Marcos da Cruz Alves Siqueira – Ilha Solteira (SP) - Editora Mondru;

POESIAS DE UMA ALMA SINGULAR – O Universo Autista Através de Rimas do escritor Marcello Gallotti – Timbó (SC).

Local: SESC/PVAÍ

20h - FEMUP - Segunda noite de apresentações

Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias. Entrega do Troféu “Barriguda”.

Local: Praça dos Pioneiros

10/11

20h - Show musical com Renato Teixeira

Local: Praça dos Pioneiros

Permanente durante os eventos que irão compor a programação do Festival:

Exposição: Minha jornada com a arte - de Geovana S. Oliveira

Exposição de artes visuais

Realização em parceria com a UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus Curitiba, PROEC - Pró Reitoria de Extensão e Cultura e Diretoria de Cultura

Local: Praça dos Pioneiros

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí