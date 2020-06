A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, abre as inscrições do 55º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e 52º Concurso Literário de Contos. Marcado para os dias 13 e 14 de novembro no Centro Cultural Rodrigo Ayres e Praça dos Pioneiros, o evento vai premiar as melhores obras das categorias música, conto, poesia, declamação e leitura dramática. Para participar, basta ler o regulamento disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e se inscrever nos links de cada categoria até o dia 20 de julho. As inscrições são gratuitas.



Estão abertas as inscrições para o 55º Femup





O processo de inscrição é bem simples. O interessado entra no site e escolhe o link de uma das categorias – conto, música ou poesia. Então é só preencher a ficha de inscrição on-line. “Ele deve responder todas as perguntas marcadas com asterisco. A maior vantagem para o participante é que não há riscos, já que a inscrição é confirmada logo na sequência. E na sessão para músicas, por exemplo, é possível solicitar previamente uma banda de apoio”, avisa o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Repetindo os moldes dos últimos anos, não é preciso mais anexar as músicas no ato da inscrição – basta fornecer o link onde estão hospedadas. E pelo terceiro ano consecutivo, na categoria música também poderão ser inscritas obras somente instrumentais.

Embora não seja necessário anexar as músicas, as letras, contos e poemas precisam ser enviados em formato doc. ou docx. ou PDF. “Vale lembrar também que só aceitamos obras inéditas no festival, ou seja, que nunca foram inscritas no Femup. Não há limite de tamanho para poesias inscritas, mas os contos não podem ter mais de oito páginas”, explica Rafael Torrente. Depois de anexar as letras, contos ou poemas, é só concordar com os termos do festival e confirmar a inscrição.

As comissões julgadoras do Femup vão selecionar 24 músicas (12 da Fase Regional e 12 da Fase Nacional), 12 poesias (3 da Fase Regional e 9 da Fase Nacional) e 8 contos (3 da Fase Regional e 5 da Fase Nacional). Cada artista classificado para a Fase Nacional tem direito ao troféu Barriguda, R$ 1,5 mil e dez antologias, além de alimentação e hospedagem custeadas pela Fundação Cultural (mediante a participação presencial no evento). Na categoria Regional, o que muda é o valor do prêmio em dinheiro, que é de R$ 1 mil. Além disso, cada um dos 12 declamadores selecionados no 27º Festival Zé Maria de Declamação vai ser premiado com R$ 600 (mediante apresentação no Femup). A cada noite de apresentação, também será entregue um prêmio especial aos artistas que forem escolhidos por aclamação pública - o Prêmio Paulo César de Oliveira (certificado + R$ 500). Os resultados dos trabalhos selecionados para o 55º Femup serão divulgados no site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) no dia 1º de outubro.

Para mais informações, basta ligar para (44) 3902-1128 ou (44) 99124-1226, ou enviar um e-mail para cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí