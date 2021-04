Estão abertas as inscrições para o 56º Femup

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, abre nesta sexta-feira (16/4) as inscrições do 56º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e 53º Concurso Literário de Contos. Marcado para os dias 12 e 13 de novembro na Praça dos Pioneiros e no Centro Cultural Rodrigo Ayres, o evento vai premiar as melhores obras das categorias música, conto, poesia, declamação e leitura dramática. Cada modalidade (música, conto e poesia) tem suas especificidades para o aceite da inscrição, por isso é muito importante que os candidatos leiam atentamente o Regulamento disponível no site da Prefeitura e depois façam sua inscrição nos links de cada categoria até o dia 31 de maio. As inscrições são gratuitas.

O processo de inscrição é bem simples. O interessado entra no site e escolhe o link de uma das categorias – conto, música ou poesia. Então é só preencher a ficha de inscrição on-line. “Ele deve responder todas as perguntas marcadas com asterisco. A maior vantagem para o participante é que não há riscos, já que a inscrição é confirmada logo na sequência”, avisa o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Para a categoria música, desta vez o autor precisa fazer upload da obra em áudio na plataforma Google Drive e informar o link no respectivo campo do formulário. Além disso, pelo quarto ano consecutivo também poderão ser inscritas obras somente instrumentais. Nesta categoria também passa a ser obrigatório o envio da letra ou partitura da música.

Já os textos dos contos e poemas precisam ser enviados em formato doc. sem nenhuma informação que identifique o autor, nem mesmo pseudônimo (esta recomendação também vale para a categoria música).

“Vale lembrar também que só aceitamos obras inéditas no festival, ou seja, que nunca foram inscritas no Femup. Além disso, os trabalhos devem ser autorais e no idioma Português”, explica Torrente.

As comissões julgadoras do Femup vão selecionar 24 músicas (12 da categoria Regional e 12 da categoria Nacional), 12 poesias (3 da categoria Regional e 9 da categoria Nacional) e 8 contos (3 da categoria Regional e 5 da categoria Nacional). Cada artista classificado será premiado com um valor em dinheiro que varia de R$ 1.300,00 a R$ 1.800,00 conforme a categoria, além de um Troféu Natividade (Barriguda) e um kit com camiseta e 10 antologias do Femup 2021.

Os resultados dos trabalhos selecionados para o 56º Femup serão divulgados no site da Prefeitura até o dia 2 de setembro.

Para mais informações, basta ligar para (44) 3902-1128 ou enviar um e-mail para cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí