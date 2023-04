Estão abertas as inscrições para o 58º Femup

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições do 58º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e 55º Concurso Literário de Contos. Marcado para os dias 10 e 11 de novembro na Praça dos Pioneiros e no Centro Cultural Rodrigo Ayres, o evento vai premiar 44 obras inéditas, em língua portuguesa, de autores brasileiros residentes em qualquer parte do mundo ou estrangeiros residentes no país, mas modalidades de Música (canção ou instrumental), Poesia, Conto, além de 12 Declamadores.

Cada modalidade tem suas especificidades para o aceite da inscrição, por isso é muito importante que os candidatos leiam atentamente o Edital disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao), e depois façam sua inscrição nos links de cada categoria até o dia 3 de junho. As inscrições são gratuitas. É possível conferir o Edital completo acessando a aba “Arquivos” desta matéria.

O processo de inscrição é bem simples. O interessado entra no site e escolhe o link de uma das categorias – Música, Poesia, Contou ou Declamação. Então é só preencher a ficha de inscrição on-line. “Vale lembrar também que só aceitamos obras inéditas no festival, ou seja, que nunca foram premiadas no Femup. Além disso, os trabalhos devem ser autorais e no idioma Português”, frisa o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

As comissões julgadoras do Femup vão selecionar 24 músicas (12 da categoria Regional e 12 da categoria Nacional), 12 poesias (3 da categoria Regional e 9 da categoria Nacional), 8 contos (3 da categoria Regional e 5 da categoria Nacional) e 12 declamações. Cada artista classificado será premiado com um valor em dinheiro que varia de R$ 2.000,00 a R$ 3.200,00 conforme a categoria, além de um Troféu Natividade (Barriguda) e um kit com camiseta e 10 antologias do Femup 2023.

Os resultados dos trabalhos selecionados para o 58º Femup serão divulgados no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao) até o dia 11 de setembro.

Eventuais avisos de alteração, novas notificações e outras informações constantes referente ao concurso sempre serão publicadas prioritariamente no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao), em Diário Oficial e no Portal da Transparência.

Para mais informações, basta ligar para (44) 99124-1226 (com Whatsapp) ou enviar um e-mail para cidadepoesia8@gmail.com

Confira os links para inscrição em cada categoria:

Modalidade MÚSICA

https://forms.gle/yStyCdZqkwrs3KbVA

Modalidade POESIA

https://forms.gle/XsmDH29gNBHCPjD4A

Modalidade CONTO

https://forms.gle/tgp2cg6UrTwcx1gr7

Modalidade DECLAMAÇÃO

https://forms.gle/2qcCgkMizbvcGDDP6

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí