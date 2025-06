Estão abertas as inscrições para o 60º Femup em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí abriu oficialmente, nesta segunda-feira (16/6), as inscrições para a 60ª edição do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e para o 57º Concurso Literário de Contos. O evento, realizado pela Fundação Cultural, é um dos mais tradicionais do gênero no Brasil e está com inscrições abertas até o dia 15 de julho.

O festival vai selecionar e premiar 44 obras inéditas, nas modalidades de Música (canção ou instrumental), Poesia e Conto, além de 12 interpretações cênicas de poesia na categoria Declamação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online, diretamente no site da Prefeitura de Paranavaí. Os interessados devem acessar o edital, ler atentamente as regras de participação e preencher o formulário específico da modalidade desejada.

A Fundação Cultural ressalta que só serão aceitas obras inéditas, ou seja, que nunca foram premiadas em nenhuma edição anterior do Femup, além de serem obrigatoriamente em língua portuguesa e de autoria própria.

A comissão avaliadora do Femup será responsável pela seleção de:

24 músicas (12 na categoria Regional e 12 na Nacional);

12 poesias (3 na categoria Regional e 9 na Nacional);

8 contos (3 na categoria Regional e 5 na Nacional);

12 interpretações de Declamação.

Premiação - Os vencedores receberão o tradicional Troféu Barriguda, símbolo do Femup, além de antologias publicadas com todas as obras selecionadas. Cada premiado recebe 10 exemplares. Também serão distribuídos prêmios em dinheiro, que variam entre R$ 2.200,00 e R$ 5.000,00, conforme a modalidade e mediante participação presencial no festival.

Divulgação dos resultados - Os trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 2 de outubro, no site da Prefeitura de Paranavaí. Todas as atualizações, avisos, notificações e informações oficiais sobre o evento serão publicadas no mesmo site, no Diário Oficial e no Portal da Transparência, na aba da Fundação Cultural, no link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/edital-de-chamamento-pub... .

Serviço:

Inscrições: até 15 de julho

Local: www.paranavai.atende.net

Informações: (44) 3902-1128 ou cidadepoesia8@gmail.com

Acesse os formulários de inscrição:

Inscrição Música: https://forms.gle/Lp7W3kaUeusD4yaL9

Inscrição Poesia: https://forms.gle/X1fTMpzcHtNC9T8G9

Inscrição Conto: https://forms.gle/8i4LAvVGptK66tvt5

Inscrição Declamação: https://forms.gle/fbQpVvh8jnhtbbyn9

O edital completo pode ser consultado por meio do link: https://drive.google.com/file/d/1OnzrJ8mQVn5QCtXt9NHu8CzcN1gkV4pK/view?u...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí