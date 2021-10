Femup 2021 terá cinco dias de programação cultural

A partir do dia 7 de novembro, Paranavaí vai respirar cultura durante a 56ª edição do Festival de Música e Poesia, o Femup. Serão cinco dias de apresentações culturais na Praça dos Pioneiros, no Parque Ouro Branco e na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade.

A abertura da Semana do Femup está marcada para o dia 7 de novembro (domingo), às 17h, com o show “Instrumental Noroeste”, apresentado pelo grupo Torres Jazz Combo. O show é um dos projetos financiados com recursos do Fundo Municipal de Cultura. A apresentação será no Parque Ouro Branco.

No dia 9 (terça-feira) acontece a Live “O Museu conta”, um bate-papo com convidados sobre a história do Femup. A Live começa às 15h e será transmitida no Facebook da Fundação Cultural.

A partir das 20h do dia 10 (quarta-feira), o Parque Ouro Branco será o palco do Sarau Literomusical, com show do Grupo Gralha Azul, histórias do Femup e declamações de poesias.

No dia 11 (quinta-feira), o Femup terá uma programação dupla. Às 15h acontece a Live “Quinta da Leitura”, um bate-papo com escritores participantes do Femup. A Live começa às 15h e será transmitida no Facebook da Fundação Cultural. E às 19h começa o 9º Femupinho, na Praça dos Pioneiros. O Femupinho terá apresentações das crianças da rede municipal e particular de ensino, declamando poesias escritas por seus colegas de escola.

Às 14h30 do dia 12 (sexta-feira) começam as leituras dramatizadas dos contos selecionados para o Femup, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade. À noite, a partir das 20h, acontecem as apresentações do primeiro grupo de trabalhos premiados no 56º Femup, na Praça dos Pioneiros. A abertura da noite de apresentações será feita pela Orquestra Municipal.

E no dia 13 (sábado), a programação do Femup será dividida nos três períodos: manhã, tarde e noite. A partir das 10, na Casa da Cultura Carlos Drummon de Andrade, acontece o workshop “Escreviver: como viver da escrita?”, com o premiado escritor André Kondo. Ele vai compartilhar sua vivência e apontar múltiplos caminhos e formas de escrita para a realização de sonhos literários. À tarde, a partir das 14h30, acontecem as leituras dramatizadas do segundo grupo de contos selecionados para o Femup, na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade.

E à noite, a partir das 20h, seguem as apresentações dos trabalhos premiados no 56º Femup, na Praça dos Pioneiros. A programação ainda terá participação especial da Orquestra Municipal.

As duas “noites de gala”, na sexta (12/11) e no sábado (13/11), também serão transmitidas ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook.

Sobre a 56ª edição do Femup – Este ano, as inscrições para o Femup foram abertas através de um Edital de Licitação na modalidade de Concurso (nº 002/2021). Entre os meses de junho e setembro, as Comissões constituídas pela Fundação Cultural analisaram todos os trabalhos inscritos e trabalharam na catalogação e validação das informações recebidas, avaliação de mérito das obras autorais, organização das planilhas e somatória das pontuações, entre outras atribuições previstas no Edital.

A 56ª edição do Femup teve um número recorde de inscrições. Foram 1.524 obras inscritas através do Formulário on-line disponibilizado pela Fundação Cultural, sendo 699 inscrições na modalidade Poesia, 457 na modalidade Conto e 368 na modalidade Música. O Femup recebeu inscrições de aproximadamente 370 municípios de vários Estados do Brasil, além de outros países, como Portugal e Japão.

Para conferir os trabalhos premiados pelo Edital, basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí e fazer o seguinte caminho: Acesso Rápido > Processos Licitatórios > Concurso > Concurso nº 02/2021.

O Femup é um dos mais tradicionais festivais de música, poesia e concurso literário do Brasil. O Festival teve sua primeira edição realizada no ano de 1966 e faz parte do Calendário de Eventos do município, além do Calendário de Atividades Culturais do Estado do Paraná. Sua identidade é reconhecida nacionalmente como um dos únicos festivais que reúne e integra em sua programação as modalidades de música, poesia, conto e declamação, além de outras atividades artístico-culturais como bate-papos, palestras, leituras dramatizadas, etc. Todos os anos, o Femup é promovido pela Fundação Cultural e conta com a participação de artistas de todas as partes do Brasil, além de brasileiros que moram em outros países.

