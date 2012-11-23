Femup encerrou programação especial com shows que celebraram gerações e reforçaram a identidade cultural de Paranavaí

O Festival de Música e Poesia de Paranavaí, o Femup, encerrou sua programação especial no domingo, dia 16, com os shows da banda 43 Duo, do grupo Gralha Azul e do cantor Nando Reis. As apresentações representaram o encontro entre música e poesia e também o diálogo entre gerações, marcas que acompanharam as seis décadas do evento e ajudaram a manter viva a identidade cultural de Paranavaí.

A Fundação Cultural informou que mais de 10 mil pessoas prestigiaram o 60º Femup. A programação principal ocorreu de 13 a 16 de novembro, na Praça dos Pioneiros, que recebeu palco, pavilhões, feira cultural, exposições e bate-papos literários.

O prefeito Mauricio Gehlen falou sobre o festival e o significado da edição histórica. “O Femup é um patrimônio afetivo e cultural da nossa cidade. Ver Paranavaí reunida em torno da arte, recebendo artistas de tantos lugares e celebrando 60 edições, mostra a força do que construímos ao longo das décadas. O Festival manteve viva a nossa essência, inspirou novas gerações e fortaleceu ainda mais o título de Cidade Poesia. Foi um momento muito especial para todos nós”, afirmou.

O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, avaliou positivamente o festival. “O Femup, nessa edição de número 60, foi fantástico. Superou as expectativas, tanto nos aspectos artísticos quanto culturais, e também na participação do público. Toda a estrutura planejada garantiu uma festa linda, consolidando o Festival como o mais longevo do Brasil. O show de encerramento com 43 Duo, Gralha Azul e Nando Reis levou muitas famílias para a praça, pessoas de todas as idades, que puderam prestigiar um fechamento com chave de ouro”, disse.

A diretora-geral da Fundação Cultural, Rosi Sanga, também destacou a participação do público e dos artistas. “A 60ª edição do Femup foi incrível. Além de talentos vindos de várias partes do país, o Festival proporcionou reflexões intensas e discussões riquíssimas. Nas leituras dramatizadas, nos bate-papos e nos encontros, houve emoção, risos e trocas profundas. Destaco o público, presente em toda a programação. Foi possível sentir que todos aproveitaram ao máximo, com aquele desejo de ‘quero mais’. O Femup exige muito da organização, mas cada momento vale a pena. É bom demais. É, de fato, a alma cultural da nossa Cidade Poesia”, declarou.

A programação da 60ª edição continuará ao longo de 2026 em celebração aos 60 anos ininterruptos do festival, o mais longevo do Brasil em atividade.

A primeira edição do Femup aconteceu em 12 de maio de 1966, no Tênis Clube de Paranavaí. Desde então, o município manteve vivo um festival singular que uniu música e literatura em quatro modalidades e reforçou seu reconhecimento como Cidade Poesia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí