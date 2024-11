Femup terá duas tardes literárias com lançamento de seis livros de autores regionais e nacionais

A Semana do 59º Femup (Festival de Música e Poesia de Paranavaí) está a todo vapor, com uma série de atividades gratuitas para envolver o público com muito lazer, arte e cultura. E para a próxima sexta-feira (8/11) e sábado (9/11) estão programadas duas tardes literárias especiais, com o lançamento de seis livros de autores regionais e nacionais. Nos dois dias, os lançamentos acontecerão a partir das 14h30, no SESC.

Na sexta-feira, dia 8 de novembro, serão lançados quatro livros pela Editora Telucazu Edições: A Casa, do escritor Felipe Figueira; A Carne Perpétua, das escritoras Lilly Araújo e Viviane Ferreira Santiago; No Meio do Mundo: As viagens de Teru e Kazu, do escritor André Kondo; e Entre Linhas e Cordas, da escritora Valéria Pisauro.

Já no sábado, dia 9 de novembro, serão lançados dois livros: Gaveta de Homens, do escritor Marcos da Cruz Alves Siqueira; e Poesias de uma alma singular – o Universo Autista através de rimas, do escritor Marcello Gallotti.

Confira mais informações sobre os autores e as sinopses dos livros:

A Casa

de Felipe Figueira

Sobre o Livro: Felipe Figueira, autor de obras em vários gêneros literários, estreia de forma visceral no romance com “A Casa”. Um livro difícil de se habitar, mas que nos causa ao mesmo tempo espanto e curiosidade, tornando difícil abandonar as suas páginas. Como é esta habitação? “(...) quem dera fosse apenas o mofo a habitar o interior da casa. O cheiro era mais forte, como se dissesse: “Você, visitante, quer mesmo ficar conosco? Nós somos muitos.” O chão também anunciava: “Olhe para mim, eu sou parte importante do ar.” E, como se não bastasse, também as paredes e o teto ecoavam: “Não se esqueça de nós.” O piso, da cor marrom, estava repleto de uma sujeira de difícil identificação. Ora se via sujeira, ora poeira, ora cocô de rato. Tudo estava em uma harmonia tão profunda que ninguém pedia exclusividade, um vivia entranhado ao outro. Já as paredes e o teto, que um dia foram bege, agora eram tudo menos bege: marrom, preto, verde. As paredes rangiam e do teto caía poeira. Nunca fez tanto sentido o ditado “a casa vai cair.” Um romance que habitará o nosso imaginário, causando reflexões sobre a nossa condição humana e como seria terrível perdê-la.

Sobre o autor: Felipe Figueira é professor no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – campus Paranavaí. É formado em História, Pedagogia e Direito, com Mestrado e Doutorado em Educação, e Pós-doutorado em História. Escreve desde os doze anos e é autor de vários livros, dentre eles: “Travessias”, “Dom Quixote”, “Versos de Varsóvia”, “Diário de um Docente: 2019-2021”, “sossélla sobra silfos” e “Bergman & eu”. É colunista no Jornal Noroeste, de Nova Esperança (Paraná).

A Carne perpétua

de Lilly Araújo e Viviane Ferreira Santiago

Sobre o livro: A Carne Perpétua é um livro de poemas escrito por Viviane Santiago e Lilly Araújo. É acertado e implícito que por suas mãos percorreram, durante a escrita da obra, outras muitas mãos, que, num dejá-vu de lamentos diários, emolduram na história um caminho há muito trilhado por tantas Marias, Marildas, Ruthes, Damianas, Joanas. Tantas Evas. A obra é um relicário de dores, amores, encontros e despedidas. É dor, é grito de socorro. Mas, sem dúvidas, é porta de escape também. Arrebentada pelos braços fortes das que vieram antes, bem antes de nós. A Carne Perpétua é um chá da tarde na varanda da casa de nossa infância, que já não existe mais. É a avó servindo bolo de fubá enquanto relembra do peso do tapa. A mãe pendurando fralda de pano no varal enquanto o quintal é o mundo. Se você olhar bem no fundo de cada poema, vai sentir com a ponta dos dedos cada sentimento transmutado em palavra. E é na dicotomia de se ter no peito as maiores dores do mundo e o descanso no assentar das pernas, que ressurge vida entre todas as carnes fêmeas e um perene convite para que se deite calmamente na matéria incorrompível de que somos feitas. A obra foi selecionada pelo ProAC, do Governo de São Paulo. Conheça mais sobre as autoras Lilly Araújo e Viviane Santiago e suas outras obras no site da editora www.telucazu.com.

Sobre a autora: Lilly Araújo, goiana, é bióloga formada pela UEG. Escritora, artista plástica, ilustradora e editora da Alcaçuz. Recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Troféu Natividade, do FEMUP, em quatro edições.

No meio do mundo

de André Kondo

Sobre o Livro: “No Meio do Mundo: As viagens de Teru e Kazu” recebeu o importante reconhecimento do Selo Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio e da União Brasileira de Escritores, por meio do Prêmio Paulo Freire. Também recebeu a Bolsa do ProAC, do Governo de São Paulo, para as etapas de pesquisa e criação. No enredo desta história real, de acordo com o Dr. Fábio Bezerra de Brito, da USP, “os irmãos Teru e Kazu são os melhores companheiros de viagem que podemos desejar. Eles nos oferecem uma perspectiva singular de locais sagrados e atrações culturais em várias partes do mundo. De Jerusalém a Kathmandu, de Santiago de Compostela a Angkor, somos guiados pelos irmãos a lugares fascinantes e repletos de significados e memórias. A visita é enriquecida por diálogos e interações, que vão descortinando o pano de fundo histórico de paisagens, monumentos e construções, ao mesmo tempo em que somos apresentados a crenças religiosas e ideologias filosóficas que vêm orientando caminhos existenciais até os dias atuais. O inusitado também surge, quando somos levados a lugares tão díspares como Ulan Bator ou Christiania. Seja por lugares icônicos ou que você provavelmente nunca ouviu falar antes, é uma viagem da qual saímos despertados para a reflexão, a descoberta, a busca por respostas que dão sentido à vida que vivemos agora.”

Sobre o autor: André Kondo é autor de 17 obras premiadas. Foi finalista do Prêmio Jabuti e vencedor de vários prêmios concedidos pela União Brasileira de Escritores, no Rio de Janeiro. Recebeu a prestigiosa Bolsa Gaimusho Kenshusei, do Governo do Japão e o Prêmio por Histórico de Realização em Literatura, do Governo de São Paulo, além de premiações do Ministério da Cultura do Governo Federal e de várias entidades municipais. Recebeu quatro troféus Natividade do FEMUP, três deles em companhia de sua musa Lilly Araújo. Além de escritor, é editor da Telucazu Edições, que vem publicando obras de importantes autores(as), com premiações como o Prêmio Biblioteca Nacional entre vários outros. Site: www.andrekondo.com | www.telucazu.com.

Entre Linhas e Cordas

de Valéria Pisauro

Sobre o livro: “ENTRE LINHAS E CORDAS” reúne 120 (cento e vinte) letras/poesias de Valéria Pisauro, que foram musicadas por renomados compositores e premiadas em diversos festivais de músicas por todo o Brasil. A obra revela um caminho estreito que aproxima palavra e som e dá asas a inúmeras imagens poéticas, comparações e metáforas. Nestas linhas e cordas, a poesia está contaminada de musicalidade. De um lado, a poesia e sua natureza verbal; do outro, a música com sua natureza sonora. Segundo Marta Cortezão: “Ler Valéria Pisauro é dedilhar as cinco linhas de um pentagrama e sentir o calor vibrante de uma clave de sol; é percorrer as palavras, os meandros de seus versos, sussurrando o princípio-fim de um ruído para saborear tons e semitons de suas metáforas ascendentes ou descendentes; é glosar o mote de um humano coração em Sol Maior, em uma sequência completa de todas as notas para perceber, de ouvido, a (des)afinação das cordas que movimentam o mundo. A obra “ENTRE LINHAS E CORDAS” foi contemplada pelo edital PROAC N° 18/2022 - Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Poesia, e conta com belíssimas ilustrações do artista Wederson Moraes.

Sobre a autora: Valéria Pisauro nasceu em Campinas-SP, exerce intensa atividade cultural na literatura e na música, como professora, pesquisadora, palestrante, poeta, contista, cronista, roteirista e letrista musical. Graduada em LETRAS pela UNICAMP e em HISTÓRIA DA ARTE pelo MAM-SP. Poeta promissora, trafega com muita personalidade, versatilidade e desenvoltura por uma criação artística eclética e sofisticada, que vem angariando críticas positivas, rendendo à poeta um lugar de destaque no cenário poético e musical brasileiro. O requinte de suas poesias/letras prima pela pluralidade de recursos, fruto de pesquisas, onde a variação de estilos traduz a força e a leveza de um trabalho sofisticamente inovador, pendulando com naturalidade entre o rebuscamento e o coloquial. Outro ponto marcante em sua escrita é a capacidade de criar letras imagéticas, descrevendo de forma cinematográfica variados temas. Possui vários poemas editados em idôneas antologias e revistas poéticas e poemas musicados por renomados compositores. Participa de certames culturais, concursos literários e de reconhecidos festivais de música, como o FEMUP, tendo a felicidade de ter sido premiada em muitos deles.

Gaveta de homens

de Marcos da Cruz Alves Siqueira

Sobre o livro: Crescer numa colônia de vaqueiros com retirantes nordestinos no sul do país é um dos fios que conduzem o romance Gaveta de Homens. A narrativa conta a história de um menino - afilhado de Santa Aparecida - cujas experiências forjam o seu crescer num pequeno vilarejo do interior, povoado de rodas de rabeca, folia de reis e outras manifestações culturais típicas de qualquer rincão do Brasil. Gaveta de Homens apresenta ao leitor as vicissitudes das vidas desses homens que, para encontrarem lugar no mundo e sobreviverem, precisaram demonstrar força e violência. Afeto? Nunca. Numa colônia de vaqueiros isso seria sinal de fraqueza.

Sobre o autor: Marcos da Cruz - Professor Efetivo no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus de Ilha Solteira-SP. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) com o projeto “Etnografando Reminiscências LGBTI+: trajetórias com tecituras de resistências ao falar de si” (2021-2022). Realiza o segundo estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) com o projeto Tecituras antropológicas na educação e suas tensões: pedagogia da resistência nas memórias de estudantes LGBTI+. Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com pesquisa na área de gênero e sexualidade na mídia religiosa. Mestrado em Ensino pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) com dissertação sobre diversidade sexual e homofobia no âmbito educativo. Especialização em Pesquisa Educacional pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) com trabalho de conclusão sobre cartografias sexuais no âmbito educativo. Graduação em História licenciatura plena pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ipatinga - MG. Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro do IFSP (NEABI). Membro do Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS). É ator profissional pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SATED/PR), desenvolveu trabalho com a Companhia Oficinas de Teatro e Companhia do Circo de Paranavaí. Trabalha também como escritor participando de diversos festivais pelo Brasil.

POESIAS DE UMA ALMA SINGULAR – O Universo Autista Através de Rimas.

de Marcello Gallotti

Sobre o livro: - "Poesias de uma Alma Singular" convida você a explorar o universo único do autismo, revelando sentimentos, desafios, atitudes e belezas que muitas vezes passam despercebidos. Com sensibilidade, cada verso traduz as emoções de quem vive ou convive com o espectro autista. As poesias são simples, mas profundas, tocando o coração de quem busca entender mais sobre essa condição. Elas falam de amor, aceitação e das pequenas vitórias diárias. Seja para refletir ou se emocionar, este livro é uma porta aberta para enxergar o autismo com mais empatia e compreensão. É uma obra que transcende as palavras. Toca profundamente as emoções de quem vive, direta ou indiretamente, a experiência do autismo. Em versos delicados e poderosos, Marcello nos leva a explorar os sentimentos das pessoas autistas e daqueles que cuidam e amam pessoas dentro do espectro, realçando a força, a ternura e os desafios dessa jornada singular. Além disso, o livro nos brinda com uma rara oportunidade de ver o mundo através dos olhos de quem vive com autismo. Com sensibilidade e autenticidade, as poesias oferecem uma nova maneira de entender como é perceber o cotidiano, suas emoções e as complexidades que enfrentam. Esta coletânea não é apenas uma celebração do amor incondicional, mas também um convite à empatia e à compreensão, permitindo que todos — pais, amigos e a sociedade — possam se aproximar desse universo único e extraordinário.

Sobre o autor: Marcello Gallotti é jornalista, publicitário e designer gráfico e mestrando no curso de Marketing Digital. Carioca, mora em Santa Catarina há 10 anos, atualmente na cidade de Timbó. É casado com a Jane e pai da Giovanna e da Sofia. Iniciou sua carreira de escritor em 2023, ao vencer o Prêmio SESC Criança de Literatura, com a narrativa “A Girafa Míope”, que fala sobre amizade, empatia, carinho e amor. O Autor já tem mais 3 livros escritos, inclusive a segunda “aventura” da girafa míope, todos com previsão de lançamento em 2025. Poesias de uma alma singular é seu segundo livro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí