Festival mais longevo do Brasil, Femup chega à 60ª edição com números surpreendentes

Encerrado o período de inscrições do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup), Edital de Chamamento Público nº 01/2025, as comissões trabalham intensamente na catalogação e análise das obras recebidas. O edital registrou números expressivos: cerca de 350 municípios brasileiros, de todos os 26 estados e o Distrito Federal, além de inscrições internacionais vindas de Stoumont (Bélgica), Grenoble (França) e Lisboa (Portugal).

No total, foram 1.442 inscrições nas quatro modalidades – conto, poesia, música e declamação. Trata-se do maior número dos últimos três anos, abrangendo inscrições de todas as regiões do país.

Entre os estados, o Paraná lidera com aproximadamente 360 inscrições, seguido por São Paulo (355) e Rio de Janeiro (142). Na outra ponta, Roraima registrou apenas duas inscrições. Já entre os municípios, o destaque é para Paranavaí (142), seguido por São Paulo (113) e Curitiba (79).

As comissões de cada modalidade têm agora o desafio da avaliação das obras. Enquanto isso, a Fundação Cultural de Paranavaí prepara uma grande celebração. A programação da 60ª edição terá seu auge nos dias 14 e 15 de novembro de 2025 e se estenderá ao longo de 2026, marcando os 60 anos ininterruptos do festival, o mais longevo do Brasil em atividade.

Vale lembrar que a primeira edição do Femup aconteceu em 12 de maio de 1966, no Tênis Clube de Paranavaí. Desde então, a cidade pode se orgulhar de manter vivo um festival singular, que une música e literatura em quatro modalidades e reforça seu título de Cidade Poesia.

