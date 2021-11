Fundação Cultural divulga lista de trabalhos que receberão o troféu Natividade no 56º Femup

Entre os mais de 1.500 trabalhos inscritos para a 56ª edição do Femup, 56 obras (contando com as declamações) receberão o troféu Natividade, mas conhecida como a tão disputada “Barriguda”. A escultura foi idealizada e criada para ser o troféu do Femup no ano de 1987 pelo artista plástico Saulo Suguimati, e desde então tornou-se o símbolo do Festival e do patrimônio histórico-cultural de Paranavaí.

“Foram montadas Comissões Julgadoras para cada categoria e cada um dos mais de 1.500 trabalhos foi analisado cuidadosamente. O trabalho destes profissionais que compõem as Comissões e voluntário e, sem eles, a realização do Festival não seria possível. Só temos que agradecer o trabalho destes resistentes colaboradores, deste ano e dos anos anteriores, que mantêm o Femup acontecendo”, explica o presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente.

As Comissões Julgadoras foram formadas pelos seguintes profissionais: Modalidade Música – Nicole Roberta de Mello Penteado, Paulla Braz Neves e Paulo Aloísio Schoffen; Modalidade POESIA – Gersonita Elpídio dos Santos, Dalva Oliveira Cabral e Janiele de Carvalho Nunes; Modalidade CONTO – Bruna Tavares Fernandes, Lucas de Melo Andrade e André Maciel de Oliveira; Modalidade DECLAMAÇÃO – Gersonita Elpídio dos Santos, José Aparecido Cauneto e Ester Cristina Back Schulz.

Conheça os trabalhos que serão contemplados com o troféu Natividade no 56º Femup:

Modalidade POESIA

- Lilly Araújo, São Paulo-SP, poesia “Bicho ruim que num enverga”

- Júlio Corrêa, Rio de Janeiro-RJ, poesia “Renascimento”

- Sinval Farias, Fortaleza-CE, poesia “Depois de tudo, a palavra”

- PatthyPds, Porto Velho-RO, poesia “Madalena”

- Geraldo Trombim, Americana-SP, poesia “Exumação”

- Valéria de Leoni, Rio de Janeiro-RJ, poesia “Pernas pretas e canelas russas”

- Márcio Alessandro de Oliveira, Guarapari-ES, poesia “Lira Inflamada (Lira Destemperada)”

- Allan Ferreira, Brasília-DF, poesia “Pele e lençol”

- Rita Lavoyer, Araçatuba-SP, poesia “Preparo a poesia”

- Hugo Ubaldo, Paranavaí-PR, poesia “Index Vitae”

- Gustavo Figueiredo, Paranavaí-PR, poesia “Ornamentos Bélicos”

- Roberto Gonçalves, Paranavaí-PR, poesia “Ápice”

Modalidade CONTOS

- Nando Nogueira, Jundiaí-SP, conto “A nona barragem”

- Camila Fernandes, Governador Valadares-MG, conto “Mariana, ao Mar”

- Daniel da Rocha Leite, Belém-PA, conto “Despalavrar-se”

- Aline Sviatowski, Ponta Grossa-PR, conto “Amoreira”

- Rafael Petermann, São Carlos do Ivaí-PR, conto “Sobre silêncios e sofás”

- Renato Benvindo Frata, Paranavaí-PR, conto “Natureza”

- Grégori Gabriel, Paranavaí-PR, conto “Pandemia do Ódio”

- Marcela Oliveira, Paranavaí-PR, conto “A vida secreta das irmãs siamesas”

Modalidade MÚSICA

- Nino Bezerra, Salvador-BA, música “Forró Baianado”

- Max Nascimento, Belo Horizonte-MG, música “Contemporaneidade”

- Luana Fernandes, Porto Alegre-RS, música “Mulher África”

- Digo Ferreira, São Paulo-SP, música “Forró pra Seu Domingos”

- Lidia Dallet, Sobradinho-DF, música “Brasilidade”

- Anderson Martins, Andradas-MG, música “João do Rio”

- Rachel Araújo e DuoGuiraUma, Rio de Janeiro-RJ, música “Velha Benzedeira”

- Victor Mus, Rio de Janeiro-RJ, música “Coragem”

- Maranda, Rio de Janeiro-RJ, música “Cosmonauta”

- Brenda Lima, Petrópolis-RJ, música “Traços”

- Gabriel Souza, música Jundiaí-SP, “As Serras”

- Mark Santiago e Max Santiago, João Monlevade-MG, música “Tudo vai passar”

- Hugo Ubaldo, Paranavaí-PR, música “Frio e Sol”

- Maurício Bana, Paranavaí-PR, música “Repaginado"

- Pablo Rosseline, Paranavaí-PR, música “Lembranças”

- Thiago Batata, Paranavaí-PR, música “Baião com Covid”

- Marquinhos Diet, Paranavaí-PR, música “Meu destino eu mesmo traço”

- Fernando Bana, Paranavaí-PR, música “Seu Adelino (Choro da Vitória)”

- Rodolfo Lemys, Paraíso do Norte-PR, música “Canção do Sol”

- Emerson Henrique, Paranavaí-PR, música “Feito Faca”

- Vinícius Rovedo Bratfisch, Paranavaí-PR, música “De verdade”

- Fernando Festim, Loanda-PR, música “As coisas que ainda não fiz”

- Roberto de Sá, Paranavaí-PR, música “Que eu sou o amor da sua vida”

- Jéssica Arnaut e Marco Antonio Nogueira, Paranavaí-PR, “De Louco todo mundo tem um pouco”

Modalidade DECLAMAÇÃO

- Carla Carolina Mazzin

- Jeferson Douglas Bicudo

- Amauri Martineli

- Rayani Segantini de Araújo

- Karina Lima

- Lívia Micheletti

- Giovanni Luiz Gimenez

- Ana Helena Teixeira

- Laura Martins Massaro

- Jaqueline Lira

- Thamiris Dias Vasconcelos

- Val Barbosa

