De 6 a 13 de novembro, Paranavaí vai respirar poesia, música, declamação, oficinas e espetáculos culturais durante a Semana do Femup. E a programação do 57º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 54º Concurso Literário de Contos, vai ter um encerramento pra lá de especial com um show gratuito do cantor Gabriel Sater, o Trindade da novela “Pantanal”.

O show de Gabriel Sater está marcado para o dia 13 de novembro, às 20h30, na Praça dos Pioneiros. O artista, que deu voz à canção “Amor de Índio” (tema de Juma e Jove) na novela, é filho do também cantor Almir Sater, que interpretou o personagem Trindade na primeira versão da trama.



Gabriel Sater fará show gratuito em Paranavaí no encerramento da Semana do Femup





Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí