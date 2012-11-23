Inscrições para o 61º Femup estão abertas até 12 de abril

O Município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, abriu nesta sexta-feira (13) as inscrições para o 61º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e para o 58º Concurso Literário de Contos, por meio do Edital de Chamamento Público nº 01/2026 – 61º Femup.

O festival irá selecionar e premiar até 44 (quarenta e quatro) obras inéditas, em língua portuguesa, nas modalidades Música (canção ou instrumental), Poesia e Conto, além de 12 (doze) interpretações cênicas de poesias (Declamação).

Cada modalidade possui especificidades para a inscrição. Por isso, mesmo os participantes que já estão habituados a se inscrever no festival devem ficar atentos ao edital, que neste ano apresenta algumas alterações nas especificações das modalidades.

De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, o Femup segue como um dos mais importantes eventos culturais do município e referência nacional no incentivo à produção artística.

“A cada edição, o Femup reafirma sua vocação de valorizar a música, a literatura e a expressão artística. Convidamos artistas de todo o Brasil a participarem e compartilharem suas obras neste festival que há mais de seis décadas promove encontros, talentos e a celebração da cultura”, destacou.

O edital está disponível no site do Município (paranavai.atende.net/cidadao). As inscrições para cada modalidade vão até o dia 12 de abril e são gratuitas.

O interessado deve acessar o site e escolher o link correspondente a uma das modalidade - Música, Poesia, Conto ou Declamação - e preencher a ficha de inscrição on-line.

“Vale lembrar que o festival aceita apenas obras inéditas, ou seja, que nunca tenham sido premiadas no Femup. Os trabalhos devem ser autorais e escritos em língua portuguesa, entre outras especificações previstas no edital”, explicou a diretora Rosi Sanga.

PREMIAÇÃO - Os vencedores receberão o tradicional Troféu Barriguda, símbolo do Femup, além de participarem das antologias publicadas com todas as obras selecionadas. Cada premiado recebe 10 exemplares da publicação. Também serão distribuídos prêmios em dinheiro, cujos valores variam conforme a modalidade e mediante participação presencial no festival.

Todas as atualizações, avisos, notificações, resultados e demais informações oficiais referentes ao edital serão publicadas no site da Prefeitura, no Diário Oficial e no Portal da Transparência, na aba da Fundação Cultural, no link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/edital-de-chamamento-publico-n-012026-61-femup#conteudo



SERVIÇO

Inscrições: até 12 de abril

Local: paranavai.atende.net

Informações: (44) 3902-1128 ou cidadepoesia8@gmail.com



Edital completo:

https://drive.google.com/file/d/1bIbj7rFNOiW7JklReuhbD1kpUFQ5jacU/view?u...

Formulários de inscrição por modalidade

Música: https://forms.gle/36aTLm9HQJsXHKL47

Poesia: https://forms.gle/feAbh5Jhb1McrYvJ9

Conto: https://forms.gle/wMV9tbLLqZW3hF4r9

Declamação: https://forms.gle/D6LbABzdeLPK26LQA

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí