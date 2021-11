Interessados devem se inscrever antecipadamente para o workshop "Escreviver: como viver da escrita?"

No próximo sábado, dia 13 de novembro, a partir das 10h, acontece o workshop gratuito “Escreviver: como viver da escrita?”, com o premiado escritor André Kondo. A atividade, que faz parte da programação oficial do 56º Femup, será realizada na Casa da Cultura Carlos Drummond. Mas, para participar, é necessário se inscrever antecipadamente junto à Fundação Cultural, através dos telefones (44) 3902-1128 ou 99124-1226.

No workshop, André Kondo vai compartilhar sua vivência e apontar múltiplos caminhos e formas de escrita para a realização de sonhos literários. Autor de 13 obras, sendo 12 delas premiadas, André Kondo foi finalista do Prêmio Jabuti e já recebeu mais de 300 prêmios literários.

Pós-graduado pela University of Sydney, morou na Austrália e no Japão. Viajou por mais de 60 países em busca de inspiração para a sua escrita. Explorou a Grande Muralha da China, os templos de Teotihuacan, os moais da Ilha da Páscoa, as pirâmides do Egito, as ruínas de Angkor Wat, a Cidade de Petra na Arábia. Percorreu trilhas no Himalaia, no deserto do Atacama, no Caminho de Santiago e na Trilha Inca até Machu Picchu. Escalou um vulcão ativo na Guatemala, velejou pelas ilhas do Pacífico, fez um safári fotográfico na África, mergulhou na Grande Barreira de Corais e acampou nas estepes da Mongólia. Rezou em Jerusalém, nos jardins de Lumbini no Nepal, às margens do Rio Ganges na Índia e no topo do Monte Fuji.

Recebeu a Bolsa de Criação Literária ProAC do Governo de São Paulo, para escrever o premiado “A peregrinação das folhas caídas”; e a Bolsa GaimushoKenshusei do Governo do Japão, ocasião na qual foi recebido por membros da família imperial japonesa.

Possui um livro premiado em japonês, “Okaerinasai”, e uma obra que recebeu ilustrações com os personagens de Mauricio de Sousa: “Lendas Japonesas”.

Em 2020, recebeu o prêmio por Histórico de Realização em Literatura do ProAC (Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa), o que proporcionou o projeto “Conto do Sol Poente”, com a distribuição gratuita de centenas de exemplares dessa obra para escolas públicas no estado de São Paulo.

É também vice-presidente da Associação Cultural e Literária Nikkei Bungaku do Brasil, Diretor Cultural da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas GaimushoKenshusei e editor da Telucazu Edições. Vive de literatura.

Para conhecer mais sobre o autor, basta acessar seu site: www.andrekondo.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí