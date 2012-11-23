Já estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Femupinho

A Fundação Cultural publicou na sexta-feira (12) o Convite Público para o recebimento de inscrições do 14º Femupinho - Festival de Poesia, Música e Declamação de Paranavaí. A participação é aberta para escolas públicas e privadas do município que atendam estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental.

As inscrições seguem até o dia 12 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário on-line, disponível no link: https://forms.gle/B6ZXKLdSGbdQD91ZA .

Cada escola poderá inscrever um trabalho inédito na categoria Poesia e indicar um declamador para a apresentação, que não poderá ser o autor e deverá pertencer à mesma instituição. A participação na modalidade Música é facultativa, podendo ser realizada conforme o planejamento de cada escola. Nesse caso, poderá ser inscrito um trabalho inédito (letra/composição), com um ou dois intérpretes, sendo obrigatório que o autor da música seja um dos intérpretes.

O 14º Femupinho está previsto para o dia 12 de novembro, com início às 19h, na Praça dos Pioneiros. O evento faz parte da programação do Femup - Festival de Música e Poesia de Paranavaí.

O Convite Público completo, contendo todas as regras e orientações, está disponível no Diário Oficial dos Municípios, por meio do link: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/compartilhe/901ADBBF

O Femupinho é uma promoção do Município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria Municipal de Educação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou pelo e-mail eventosculturapvai@gmail.com .

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí