Já estão abertas as inscrições para o 59º Femup

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, abriu nesta quinta-feira (6/6) as inscrições do 59º Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) e 56º Concurso Literário de Contos. Marcado para os dias 8 e 9 de novembro na Praça dos Pioneiros e no Centro Cultural Rodrigo Ayres, o evento vai premiar 44 obras inéditas, em língua portuguesa, nas modalidades de Música (canção ou instrumental), Poesia e Conto e 12 interpretações cênicas de poesias (Declamação).

Cada modalidade tem suas especificidades para o aceite da inscrição, por isso é muito importante que os candidatos leiam atentamente o Edital disponível no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao), e depois façam sua inscrição nos links de cada categoria até o dia 24 de julho. As inscrições são gratuitas. É possível conferir o Edital completo acessando a aba “Arquivos” desta matéria.

O processo de inscrição é bem simples. O interessado entra no site e escolhe o link de uma das categorias – Música, Poesia, Conto ou Declamação. Então é só preencher a ficha de inscrição on-line. “Vale lembrar também que só aceitamos obras inéditas no festival, ou seja, que nunca foram premiadas no Femup. Além disso, os trabalhos devem ser autorais e no idioma português”, frisa o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

As comissões julgadoras do Femup vão selecionar 24 músicas (12 da categoria Regional e 12 da categoria Nacional), 12 poesias (3 da categoria Regional e 9 da categoria Nacional), 8 contos (3 da categoria Regional e 5 da categoria Nacional) e 12 declamações. Os prêmios que serão oferecidos para as modalidades Conto, Poesia, Música e Declamação, consiste em: Troféu “Barriguda” (troféu exclusivo do FEMUP entregue a todos os premiados, de todas as modalidades); Antologias (livros) com a publicação de todas as obras premiadas no concurso FEMUP 2024 (sendo 10 exemplares para cada premiado); e prêmios em dinheiro que variam de R$ 2.200,00 a R$ 5.000,00, de acordo com a modalidade e condicionado a participação do premiado no evento público – Festival.

Os resultados dos trabalhos selecionados para o 59º Femup serão divulgados no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao) até o dia 1º de outubro.

Resultados, avisos de alteração, novas notificações e outras informações referentes ao Concurso sempre serão publicadas prioritariamente no site da Prefeitura (www.paranavai.atende.net/cidadao), em Diário Oficial e no Portal da Transparência, na aba Consulta de Licitações / ano: 2024 / modalidade: Concurso / Concurso 01/2024.

Para mais informações, basta ligar para (44) 99124-1226 (com Whatsapp) ou enviar um e-mail para cidadepoesia8@gmail.com

Confira os links para inscrição em cada modalidade:

Modalidade MÚSICA

https://forms.gle/zvkDXej2K6SHDQo87

Modalidade POESIA

https://forms.gle/p7CMFQwXSbn9zFXYA

Modalidade CONTO

https://forms.gle/9kGNHMVHtH6Dsdi67

Modalidade DECLAMAÇÃO

https://forms.gle/p5JHjsxZa3YQaBZq5

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí