Já estão abertas as inscrições para o 9º Femupinho – Festival de Poesia e Declamação de Paranavaí. A participação é aberta para estudantes do 2º ao 5º ano das escolas de Paranavaí (públicas e particulares). As inscrições vão até o dia 10 de outubro e devem ser feitas exclusivamente através do preenchimento da Ficha de Inscrição on-line disponível no link: https://forms.gle/WuREmCpQWJxZq3rm7

Cada escola poderá inscrever um trabalho inédito na categoria Poesia e indicar um declamador para a mesma, que não poderá ser o autor e deverá ser da mesma escola. No total, serão selecionados 23 poesias e 23 declamadores (sendo um de cada escola).

As poesias serão declamadas no dia 11 de novembro, a partir das 19h na Praça dos Pioneiros. No final da noite de apresentações, todos os participantes serão premiados com Antologias do Femupinho/2021 e o troféu “Barrigudinha”.

O Regulamento completo do 9º Femupinho e a Ficha de Inscrição on-line estão disponíveis no link https://www.paranavai.pr.gov.br/noticias/1432737

O 9º Femupinho faz parte da programação em comemoração aos 56 anos do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup). O evento é uma promoção da Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural e Secretaria Municipal de Educação. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (44) 3902-1128 ou ainda pelo e-mail cidadepoesia8@gmail.com

