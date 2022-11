Oito dias cheios de poesia, leitura de contos, oficina, bate-papo, gincana de leitura, espetáculo teatral, música, muitos sorrisos, olhos e ouvidos atentos em cada detalhe. Assim foi a programação da Semana do Femup, que aconteceu entre os dias 6 e 13 de novembro em Paranavaí. A estimativa da Fundação Cultural é de que mais de 10 mil pessoas participaram das ações propostas para comemorar a 57ª edição do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup).



Mais de 10 mil pessoas participaram da programação da Semana do Femup em Paranavaí





As crianças também fizeram bonito durante as apresentações do 10º Femupinho. Mas o ponto alto do Festival foram as apresentações dos trabalhos de conto, música e poesia premiados no 57º Femup, que aconteceram no último fim de semana (dias 11 e 12). “Montamos uma super estrutura na Praça dos Pioneiros para receber o público de todas as idades que prestigiou as apresentações. Recebemos artistas de várias partes do Brasil e foi muito gratificante ver a Praça cheia de gente alegre, se reunindo para compartilhar o gosto pela arte e vibrando com cada apresentação, com cada troféu Barriguda entregue. Depois de um longo período de restrições, poder ver nossa cidade cheia de cultura e as pessoas podendo aproveitar isso, foi fantástico”, avaliou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

E já que esta edição do Femup veio para ser um momento especial, nada melhor do que encerrar a programação em grande estilo com um show gratuito do cantor Gabriel Sater, o Trindade da novela “Pantanal”. O artista, que deu voz à canção “Amor de Índio” (tema de Juma e Jove) na novela, é filho do também cantor Almir Sater, que interpretou o personagem Trindade na primeira versão da trama.

Em entrevista à equipe da Secretaria Municipal de Comunicação, Gabriel Sater disse que esteve poucas vezes no Paraná, fazendo eventos mais fechados e corporativos. “Agora, felizmente, estamos entrando novamente nesse Estado tão lindo e tão cheio de cultura. Como compositor e artista, adoro ver festivais como o Femup, que permanecem por tantos anos perpetuando cultura e poesia. Eu comecei minha carreira de forma independente, participando de festivais. Nos anos de 1999 e 2000 participei de um festival muito famoso na região de Campo Grande-MS, que era o Festival Universitário da Canção. E lá, nas duas edições que participei, fui premiado. Aquelas participações me deram muita força e confiança para seguir este caminho tão difícil e desafiador de fazer arte. Então, estar aqui, encerrando um Festival com tanta história como o Femup, é extremamente gratificante”, destacou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí