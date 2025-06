Primeira edição do Femup Jovem envolve duas escolas de Paranavaí

A Fundação Cultural de Paranavaí se prepara para realizar a primeira edição do Femup Jovem, uma iniciativa que busca estimular a leitura, a escrita e a expressão artística entre alunos do ensino fundamental e médio. Nesta edição de estreia, participam a Escola Estadual Enira Moraes Ribeiro e o Colégio Cívico-Militar Silvio Vidal. As apresentações dos estudantes estão marcadas para os dias 24 e 31 de outubro, respectivamente.

O projeto é uma extensão do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup), um dos principais patrimônios culturais do município, que há seis décadas valoriza a produção artística e literária. A ação contou com o apoio das Bibliotecas Cidadã Boulivar Penha e Júlia Wanderley, vinculadas à Fundação Cultural, e foi construída de forma colaborativa entre professores, alunos e comunidade escolar.

O Femup Jovem busca estimular a criatividade, o pensamento crítico e aproximar os jovens do universo literário. A abertura do projeto teve como destaque a leitura dramatizada do conto “Festa de Matrimônios”, de Pereira Carneiro, realizada em parceria com a Cia Kyklos de Teatro. A apresentação proporcionou aos alunos uma experiência artística imersiva, explorando elementos como sonoridade, ritmo e ambientação.

Para a professora de Língua Portuguesa Sandra Regina Torsani Smecelato, da Escola Estadual Enira Moraes Ribeiro, a iniciativa tem grande impacto na formação dos estudantes. “É uma satisfação participar da primeira edição do Femup Jovem, em parceria com o projeto Diálogo entre Saúde, Arte e Tecnologia, que desenvolvemos na escola. Essa ação é fundamental para despertar a criatividade, a inovação, o diálogo e o interesse pela arte. Estamos ansiosos para ver o quanto nossos alunos podem crescer com essa oportunidade”, destacou.

A diretora do Colégio Cívico-Militar Silvio Vidal, Maria Aparecida dos Santos de Souza, também ressaltou a importância do projeto. “Em nome de toda a comunidade escolar, agradecemos pela oportunidade de sediar essa primeira edição do Femup Jovem. Foi uma experiência que trouxe aprendizado, reflexão e também diversão para nossos alunos. Sem dúvida, contribuiu para ampliar seus horizontes culturais e formativos”, afirmou.

Segundo o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, o Femup Jovem preenche uma lacuna importante no fortalecimento da formação cultural dos adolescentes. “O Femup é nosso patrimônio cultural e imaterial, um festival que tradicionalmente envolve o público adulto. Com o Femupinho, aproximamos as crianças do universo artístico. E agora, com o Femup Jovem, damos voz e visibilidade aos adolescentes, conectando gerações por meio da cultura. É uma ação que amplia nosso alcance e reforça um princípio fundamental: a arte transforma, dá sentido e enriquece a vida”, concluiu.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí