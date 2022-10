De 6 a 13 de novembro, Paranavaí vai respirar poesia, música, declamação, oficinas e espetáculos culturais durante a Semana do Femup. E a programação do 57º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 54º Concurso Literário de Contos, vai ter um encerramento pra lá de especial com um show gratuito do cantor Gabriel Sater, o Trindade da novela “Pantanal”.

Confira a programação completa da Semana do Femup:

06/11 – DOMINGO – Abertura da Semana do FEMUP

17h - Show “Essência e Som”

Projeto financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, apresentado pelo grupo 43Duo

LOCAL: Praça dos Pioneiros

18h - Espetáculo “Que festa é essa criatura?”

Espetáculo com a Palhaça Incrível Teimosa: Daniele Pezenti – trazido para a programação pelo SESC/Paranavaí

LOCAL: Praça dos Pioneiros

07 /11 – SEGUNDA-FEIRA

18h - Oficina de Escritas Queer: como pensar uma dramaturgia?

Uma oficina direcionada a escritores e não-escritores, dinamizada pelo Prof. Dr. Marcos da Cruz Alves Siqueira – Ilha Solteira – SP

LOCAL: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

08 e 09 /11 - TERÇA E QUARTA - WORKSHOP: Biblioteca e as ações de leitura

08/11 (terça) - 13h30

Bate-papo: você e a biblioteca (Marta Sienna, VeivaMinozzo e Bruno José Leonardi – da Biblioteca Pública do Paraná – Curitiba

LOCAL: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

09/11 (Quarta)

9h – Gincana da Leitura

13h30 às 17h – Hora do Conto, Bula Literária e Círculo de Leitura, com a equipe da BPP e Fundação

LOCAL: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

08/11 –TERÇA-FEIRA

20h – Show com Tiago Rossato Trio

Pelo Circuito SESI Cultura

LOCAL: Praça dos Pioneiros.

10/11 - QUINTA-FEIRA

19h - FEMUPINHO

Crianças da rede municipal de ensino declamam poesias escritas por seus colegas de escola e interpretam canções compostas por ele

LOCAL: Praça dos Pioneiros

11/11 - SEXTA-FEIRA

9h30 - Leitura Dramatizada dos Contos e bate-papo com os autores participantes do FEMUP

LOCAL: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

20h - FEMUP – Primeira noite de apresentações

Abertura com Orquestra Municipal. Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias. Entrega do Troféu “Barriguda”

LOCAL: Praça dos Pioneiros

12/11- SÁBADO

9h30 - Leitura Dramatizada dos Contos e bate-papo com os autores participantes do FEMUP

LOCAL: Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade

20h - FEMUP – Segunda noite de apresentações

Abertura com Orquestra Municipal. Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP – Músicas e declamações das Poesias. Entrega do Troféu “Barriguda”

LOCAL: Praça dos Pioneiros

13/11 - DOMINGO

20h30 – Show de Encerramento com Gabriel Sater

LOCAL: Praça dos Pioneiros

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí