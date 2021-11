Programação do Femup terá lives para bate-papo com artistas na terça e na quinta-feira

Nesta terça-feira (9/11) e também na quinta-feira (11/11), a Fundação Cultural de Paranavaí vai promover encontros para bate-papos on-line com artistas participantes do Femup.

No dia 9 (terça-feira), às 15h, acontece a Live “O Museu Conta”, um bate-papo com convidados que já participaram de edições do Femup falando sobre suas experiências e vivências no Festival. A Live será transmitida na página do Facebook da Fundação Cultural de Paranavaí.

O projeto “O Museu Conta” é uma série de programas em vídeos, contando histórias a partir do acervo do Museu de Paranavaí. Os episódios podem ser acessados no Youtube da Fundação Cultural.

Já no dia 11 (quinta-feira), às 15h, acontece a Live “Quinta da Leitura”, um bate-papo com escritores e compositores que estarão participando desta 56ª edição do Femup. Eles vão falar sobre leitura, música e as expectativas para o Festival deste ano. A Live será transmitida no Instagram da Fundação Cultural.

O projeto “Quinta da Leitura” é desenvolvido continuamente no Instagram da Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí