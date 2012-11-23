Programação principal do 60º Femup começa nesta quinta-feira

O Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup) chega à sua 60ª edição reafirmando seu papel como um dos mais importantes e longevos festivais autorais do Brasil. Ao longo de seis décadas, o evento se consolidou como um espaço de encontro, criação e resistência artística, reunindo música e literatura em um mesmo palco, sempre valorizando a produção independente.

As comemorações desta edição começaram em outubro, com o Fórum do Femup, dedicado à memória afetiva do festival, e com o 1º Femup Jovem, que envolveu estudantes dos colégios estaduais Enira de Morais Ribeiro e Sílvio Vidal em atividades de escrita e criação autoral.

A abertura da semana aconteceu no domingo, dia 9 de novembro, com o show do Trio Crisálida. Durante os dias seguintes, Paranavaí recebe intervenções artísticas que marcam a divulgação da edição, com destaque para as apresentações musicais do Duo Irmão Bellanda e das musicistas Jacqueline Cardoso e Rafaela Machado.

A programação principal acontece de 13 a 16 de novembro, na Praça dos Pioneiros, com estrutura de palco, pavilhões, feira cultural, exposições e bate-papos literários.

Na quinta-feira (13), o festival abre espaço para o Femupinho, reunindo crianças das redes municipal e privada em interpretações de poesias e canções autorais.

As noites principais, nos dias 14 e 15, apresentam ao público as obras premiadas nas modalidades de música e poesia, além da tradicional entrega do Troféu Barriguda, símbolo máximo do festival. Pela manhã, ocorrem as leituras dramatizadas dos contos premiados.

O encerramento, no domingo (16), celebra o encontro entre gerações com os shows das bandas paranavaienses 43 Duo e Gralha Azul, culminando na aguardada apresentação nacional de Nando Reis, em sintonia com o espírito autoral e afetivo que marca o Femup desde sua criação.

Mais do que um evento, o Femup é um patrimônio cultural brasileiro, construído ao longo de seis décadas por inúmeras vozes, mãos e histórias. Em 2025, o festival renova seu compromisso com a criação, o encontro e a preservação da memória da arte feita com pertencimento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 60º FEMUP

De 13 a 16 de novembro de 2025 | Praça dos Pioneiros



13/11 – FEMUPINHO

19h30 – 13º FEMUPINHO

Apresentações de crianças das redes municipal e privada, declamando poesias e cantando músicas autorais.



14/11 – FEMUP | Artistas e Obras Premiadas

9h30 – Leitura Dramatizada dos Contos Premiados

Com bate-papo com os autores.

20h – Primeira Noite de Apresentações

Músicas e declamações de poesias premiadas, além da entrega do Troféu Barriguda.



15/11 – FEMUP | Artistas e Obras Premiadas

9h30 – Leitura Dramatizada dos Contos Premiados

Com bate-papo com os autores.

14h30 – Tarde Literária: Lançamentos de Livros

Autores convidados apresentam e lançam suas obras, promovendo encontro direto com leitores e fortalecendo o intercâmbio literário inspirado pelo FEMUP.

20h – Segunda Noite de Apresentações

Apresentações das obras premiadas e entrega do Troféu Barriguda.



16/11 – Encerramento

A partir das 17h30

Shows com 43 Duo e Gralha Azul, seguidos do show nacional de Nando Reis, celebrando a conclusão da 60ª edição do FEMUP.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí