Renato Teixeira faz show de encerramento do Femup neste domingo

A Semana do Femup está acabando e nada melhor do que um show especial para encerrar a programação em grande estilo. Neste domingo, dia 10, o compositor, cantor e músico Renato Teixeira, sobe ao palco na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí, trazendo seus maiores sucessos dos mais de 50 anos de carreira. A apresentação é gratuita e começa às 20h.

Renato Teixeira já apresentou do programa Tom Brasileiro, na década de 90, onde, além de cantar, apresentava artistas que valorizavam a música nacional. Defensor aberto da música de raiz, caipira, já compôs e gravou dezenas de músicas com parceiros de longa data como Sérgio Reis e Almir Sater.

No show de encerramento do Femup, em Paranavaí, Renato Teixeira promete emocionar o público com grandes sucessos como “Romaria”, “Tocando em Frente”, “Amanheceu, peguei a viola”, “Cuitelinho”, “Frete”, “Dadá Maria”’ e muitas outras.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí