Sarau Literomusical terá apresentações de música, declamações e intervenções cênicas

Durante toda a semana, Paranavaí está respirando cultura com a programação especial do 56º Femup (Festival de Música e Poesia). Além das duas tradicionais “noites de gala”, com as apresentações dos trabalhos selecionados para esta edição do Festival, a Fundação Cultural está coordenando várias atividades gratuitas e paralelas em espaços alternativos.

Nesta quarta-feira, dia 10/11, o Parque Ouro Branco vai ser o palco do Sarau Literomusical. O evento, que começa às 20h, terá apresentação musical do Grupo Gralha Azul que será integrada com declamações e intervenções cênicas de atores locais, usando textos de edições anteriores do Femup e trazendo curiosidades da trajetória do Festival.

Atualmente, o Grupo Gralha Azul se apresenta com a seguinte formação: Preto (bateria e voz), Eduardo Bana (contrabaixo e voz), Josias (acordeom) Juca (craviola e voz) e Torrente (violão e voz).

Para as performances de declamações e intervenções cênicas, o Sarau Literomusical terá a participação dos atores: Tania Volpato, Rosi Sanga, Luciana Guedes, Adriana Prado, Karina Lima, Jeferson Bicudo, Fabiana Marinho, Amauri Martineli, Jane Carvalho e Jaqueline Lira.

