Semana do Femup terá shows musicais, oficinas, workshops, feiras e apresentações dos trabalhos selecionados para a 58º edição

De 5 a 12 de novembro, Paranavaí vai respirar poesia, música, declamação, oficinas e espetáculos culturais durante a Semana do Femup. A programação do 58º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 55º Concurso Literário de Contos terá uma série de atividades gratuitas para envolver o público não só com lazer, mas também com capacitação e formação de artistas.

E a Semana do Femup vai ter um encerramento pra lá de especial com um show gratuito da cantora e compositora Roberta Campos, reconhecida por suas canções que se tornaram trilhas sonoras de várias novelas. A artista já alcançou a marca de 21 trilhas de novelas, incluindo “Abrigo”, “Minha felicidade”, “Todo Dia” e “De Janeiro a Janeiro”, gravada com a participação de Nando Reis. Esta última canção esteve na trilha de 5 novelas e alcançou mais de 45 milhões de visualizações na internet, demonstrando o alcance, a força e a popularidade da música de Roberta Campos.

Confira a programação completa da Semana do Femup:

05/11 - Domingo

16h - Feira Negritude - AMPIR

Atividades e exposições alusivas ao mês da Consciência Negra, como Oficina e exposição de artesanato de Arte Negra; e Barraca da Beleza Negra com tranças e penteados

Local: Praça dos Pioneiros

20h - Rubia Divino: Show Transborda

Cantora e compositora que explora em sua música elementos do jazz, afrobeat, samba e maracatu

Local: Praça dos Pioneiros

06/11 – Segunda-feira

8h às 11h - Oficina Intervenções Urbanas em Arte “agir o mundo que queremos” - Grupo: Quandonde intervenções urbanas em arte

Um convite a sintonizarem-se com suas cidades sonhadas para que estes sonhos possam dialogar com outros sonhos.

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

9h às 12h - Workshop 1: Ritmos latino-americanos - Prof. Cláudio Vitale

Vivência da música latino-americana por meio do Workshop centrada em músicas do sul da Latinoamérica (Argentina, Bolívia, Peru, sul do Brasil, Chile e Uruguai)

Local: Casa da Cultura

9h às 12h - Workshop 2: Aula de instrumento em grupo - Grupo de Música Instrumental Belas Trio

Destinada a músicos amadores e/ou profissionais oportunizando a prática do instrumento bem como a vivência musical

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Workshop 3: Composição Musical - Prof. Cláudio Vitale

Aulas práticas de composição de música popular e erudita com foco na análise das obras dos participantes

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Workshop 4: Prática em conjunto - Grupo de Música Instrumental Belas Trio

Vivenciar o repertório da música popular brasileira envolvendo os participantes da oficina de forma ativa

Local: Casa da Cultura

20h - Voz e violão - Professor Cláudio Vitale

Compositor de música erudita e popular, cantor, pesquisador e professor

Local: Casa da Cultura

07/11 – Terça-feira

8h às 11h - Oficina Intervenções Urbanas em Arte “agir o mundo que queremos” - Grupo: Quandonde intervenções urbanas em arte

Um convite a sintonizarem-se com suas cidades sonhadas para que estes sonhos possam dialogar com outros sonhos

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

9h às 12h - Workshop 2: Aula de instrumento em grupo - Grupo de Música Instrumental Belas Trio

Destinada a músicos amadores e/ou profissionais oportunizando a prática do instrumento bem como a vivência musical

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Workshop 4: Prática em conjunto - Grupo de Música Instrumental Belas Trio

Vivenciar o repertório da música popular brasileira envolvendo os participantes da oficina de forma ativa

Local: Casa da Cultura

20h - Concerto Musical - Grupo de Música Instrumental Belas Trio

Formado em 2020, o grupo nasceu com a finalidade de divulgar os cursos de guitarra, baixo e bateria em nível superior da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de Curitiba

Local: Casa da Cultura

08/11 – Quarta-feira

8h às 11h - Oficina Intervenções Urbanas em Arte “agir o mundo que queremos” - Grupo: Quandonde intervenções urbanas em arte

Um convite a sintonizarem-se com suas cidades sonhadas para que estes sonhos possam dialogar com outros sonhos

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

20h - Show musical Cabaré Brasileirinhas: 2022 em revista

Espetáculo musical que detalha e satiriza acontecimentos do ano de 2022 no Brasil

Local: Casa da Cultura

09/11 – Quinta-feira

18h - Feira de trocas poéticas. Grupo: Quandonde intervenções urbanas em arte

Como encontrar-se para contar histórias, passear de olhos vendados, trocar objetos eleitos pelas boas histórias que carregam consigo

Local: Praça dos Pioneiros

19h - 11º Femupinho

Crianças da rede municipal e privada de ensino declamam poesias e cantam músicas de autoria dos colegas de escola

Local: Praça dos Pioneiros

10/11 – Sexta-feira

9h30 - Leitura dramatizada dos contos e bate papo com os autores participantes do FEMUP

Leitura de quatro contos premiados nesta edição do FEMUP

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

20h - FEMUP - Primeira noite de apresentações

Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP - Músicas e declamações das poesias e entrega do Troféu “Barriguda”

Local: Praça dos Pioneiros

11/11 - Sábado

9h30 - Leitura dramatizada dos contos e bate papo com os autores participantes do FEMUP

Leitura de quatro contos premiados nesta edição do FEMUP

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

14h30 - Lançamento de livros

Livro: Nem Todo Adeus Habita o Olhar Antes do Aceno

Autor: Éder Rodrigues - Editora Telucazu

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

Livro: O Livro do Amor

Autor: Giuseppe Caonetto - Editora Doarte Edições

Local: SESC próximo à Praça dos Pioneiros

20h - FEMUP - Segunda noite de apresentações

Apresentações dos trabalhos premiados no FEMUP - Músicas e declamações das poesias e entrega do Troféu “Barriguda”

Local: Praça dos Pioneiros

12/12 - Domingo

18h - A Roda de Samba da FAP

Projeto de extensão com objetivo difundir o repertório do samba para novas gerações

Local: Praça dos Pioneiros

19h20 - Mostra GRUVI - Grupo de videoclipes

Projeto de extensão 3 edições. Duração de 28min

Local: Praça dos Pioneiros

20h - Show musical Roberta Campos

Trabalhou tocando em bares, saraus e afins, mistura como ninguém indie, pop, folk, jazz, blues e bossa nova à sua MPB

Local: Praça dos Pioneiros

