Show com A Banda Mais Bonita da Cidade abre a programação da Semana do Femup

De 3 a 10 de novembro, Paranavaí vai respirar poesia, música, declamação e espetáculos culturais durante a Semana do Femup. A programação do 59º Festival de Música e Poesia de Paranavaí e 56º Concurso Literário de Contos terá uma série de atividades gratuitas para envolver o público com muito lazer, arte e cultura.

E para abrir a Semana do Femup em grande estilo, a Praça dos Pioneiros vai receber o show da Banda Mais Bonita da Cidade, que tem como vocalista a cantora paranavaiense Uyara Torrente. Desde 2009 a banda reinterpreta as canções que ama. Em 2011 publicou o vídeo “Oração”, que recebeu quase 5 milhões de visualizações em apenas três semanas. Desde então, já lançou dois discos, um vinil compacto e um DVD ao vivo. Seu terceiro álbum de estúdio, “De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo”, foi gravado em 2017.

O show de abertura da Semana do Femup está marcado para o próximo domingo, dia 3 de novembro, às 19h, e é totalmente gratuito para a população. A apresentação é uma realização da Fundação Cultural de Paranavaí, em parceria com o SESC.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí