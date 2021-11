Show do grupo Torres Jazz Combo abre programação do 56º Femup

Começa neste domingo, dia 7 de novembro, a 56ª edição do Festival de Música e Poesia de Paranavaí, o Femup. E para abrir oficialmente a semana de atividades do festival, o grupo Torres Jazz Combo fará um show gratuito de música instrumental no Parque Ouro Branco, a partir das 17h.



“Com o objetivo de explorar as raízes da Música Popular Brasileira como o 'Lundu', do século XVIII, e fazendo um contraponto com os compositores Tom Jobim, Marcos Valle, Herbie Hancock e os contemporâneos do pop, George Michael, Michael Jackson, Camila Cabello e Pharrell Williams, o grupo Torres Jazz Combo faz uma mesclagem para contar uma história em que as músicas se desenvolvem e constroem um arco narrativo”, explica o maestro Luciano Torres.

O grupo Torres Jazz Combo é formado e idealizado pelos músicos: Luciano Torres (maestro, trombonista, arranjador e compositor); Márcio Souza (trompetista); Glebson Elvis (saxofonista e compositor); Emanuel Furlaneti (pianista e tecladista); Ricardo Yuki (contrabaixista); e Bruno Cardoso (baterista e percussionista).

A apresentação faz parte do projeto Instrumental Noroeste, realizado pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultura. O projeto foi aprovado pelo Programa Municipal de Fomento à Cultura e é financiado com recursos públicos oriundos do Edital de Apoio à Cultura 001/2021 – Fundo Municipal de Cultura de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí