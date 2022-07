Ballet de Londrina abre programação do 11º Festival de Dança de Paranavaí nesta sexta

Começa nesta sexta-feira, dia 8 de julho, a programação de apresentações do 11º Festival de Dança de Paranavaí. E para abrir em grande estilo, o município recebe o Ballet de Londrina com a apresentação gratuita do espetáculo “Oração pelo fim do mundo”. O espetáculo será apresentado na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade, às 20h. Lembrando que, por conta do número limitado de cadeiras, é necessário retirar o ingresso antecipadamente na Casa da Cultura ou na Fundação Cultural.

Em 2017, quando o Ballet de Londrina estreou “Oração pelo fim do mundo”, espetáculo sobre os conflitos de convivência em um mundo em colapso, ninguém imaginava o longo e difícil período que a humanidade atravessaria a partir de 2020, com o novo coronavírus. A pandemia interrompeu a circulação da montagem por onze cidades do Paraná. Nos últimos meses, a companhia retomou as apresentações presenciais e agora chega a Paranavaí.

“Oração pelo fim do mundo” é uma das montagens de maior sucesso da safra recente do Ballet de Londrina. Ele leva para a cena dez dançarinos para abordar os conflitos humanos em pleno século XXI. A coreografia investe em formações coletivas e traz cenas de contundência teatral para evocar reflexões sobre a intolerância, a violência, o preconceito, o bullying, o ataque às minorias, o ódio pela diferença e o genocídio. A montagem se apresenta como uma súplica de misericórdia e um grito de espanto diante dos horrores praticados pela humanidade contra a própria humanidade. Em meio à devastação, surgem laivos para pensar a necessidade do diálogo, a urgência da empatia e a reconquista da nossa delicadeza perdida.

Por abordar temas atuais e propor um recomeço mais fraterno, o espetáculo tem um significado tocante neste momento de retomada. “Já apresentamos em quatro cidades paranaenses neste retorno e a emoção sempre está presente tanto na plateia quanto no elenco. É muito bonito poder retomar os encontros no contexto da arte, ainda mais com um espetáculo que leva a gente a pensar sobre a importância do próximo, sobre a necessidade de convivência pacífica”, opina o diretor da companhia Marciano Boletti.

“Oração pelo fim do mundo” tem coreografia de Leonardo Ramos, direção de produção de Danieli Pereira, iluminação de Ricardo Grings e conta com os seguintes bailarinos: Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Higor Vargas, Ione Queiroz, Lucas Manfré, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Thaisa Morais, Viviane Terrenta e Wesley Silva. A classificação indicativa da montagem é de 16 anos.

A turnê é apresentada e tem apoio exclusivo da Copel, por meio de projeto aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura e do Governo do Estado do Paraná. A realização é da Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) e da Prefeitura Municipal de Londrina.

Serviço:

“Oração pelo fim do mundo” – Ballet de Londrina

Dia 8 de julho (sexta-feira), às 20h, na Casa de Cultura Carlos Drummond de Andrade

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 60 minutos

*Apresentação gratuita (retirada de ingressos antecipadamente na Casa da Cultura ou na Fundação Cultural)

Ficha Técnica:

Direção: Marciano Boletti

Coreógrafo da obra: Leonardo Ramos

Assistente de Direção/Direção de Produção: Danieli Pereira

Elenco: Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Higor Vargas, Ione Queiroz, Lucas Manfré, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Thaisa Morais, Viviane Terrenta e Wesley Silva

Criação de luz e operação: Ricardo Grings

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí