Domingo tem Festival do Trabalhador na Praça dos Pioneiros

No próximo domingo, dia 1º de maio, a Prefeitura de Paranavaí vai realizar uma ação especial em homenagem a todos os trabalhadores. O Festival do Trabalhador terá oferta de serviços gratuitos para a população, além de atividades programadas de cultura e lazer. A ação está programada para acontecer das 8h30 às 17h, na Praça dos Pioneiros.

“Reunimos as principais secretarias de serviços e alguns parceiros para pensar uma ação especial no Dia do Trabalhador, que há muito tempo não é comemorado na cidade. Nossa maneira de homenagear a todos os trabalhadores de Paranavaí é oferecendo um dia de serviços gratuitos, de cuidados com a saúde, com o bem-estar e com atividades de lazer para a população”, destaca o secretário de Comunicação Social do município, Américo de Castro.

No período da manhã, das 8h30 às 11h30, o Festival do Trabalhador terá uma Feira de Serviços gratuitos, a Feira de Economia Criativa, além de apresentações culturais e atividades esportivas. No período da tarde, das 14h às 17h, será realizada uma recreação infantil e aulas espontâneas de Artes Marciais.

O Festival do Trabalhador está sendo coordenado pela Prefeitura de Paranavaí e terá a participação das equipes que compõem as secretarias municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Esporte e Lazer, Fundação Cultural e Comunicação; além dos parceiros dos SESC e alunos dos cursos de Enfermagem e Estética da Unipar.

Confira a programação completa do Festival do Trabalhador

* 7h – Pedal Rural (concentração e saída do pátio da Havan)

* 8h30 às 11h30 – Feira de Serviços gratuitos (corte de cabelo; aferição de pressão arterial; aferição de glicemia; testagem rápida para detecção de Sífilis, HIV e Hepatites virais; orientações sobre Saúde Mental pós-pandemia; orientações sobre qualidade de vida e alimentação saudável, com cálculo de IMC; serviços de estética e beleza; recebimento de currículos e orientações sobre serviços relacionados a emprego)

* 8h30 às 11h30 – Feira de Economia Criativa (20 expositores)

* 9h – início do Torneio de Futebol de Areia Infantil sub-11 e sub-13

* 9h às 11h – Caminhada pelo meu coração (ao redor da Praça)

* 10h – apresentação do grupo da Terceira Idade do SESC

* 10h30 – Contação de Histórias

* 11h – concerto da Orquestra Municipal

* 11h – aulão de ginástica e coreografias (com a professora Kátia)

* 14h às 17h – recreação infantil e aulas espontâneas de Artes Marciais

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí