Surucuá Rock 2025 terá área de acessibilidade ampliada para públicos prioritários

A 3ª edição do Surucuá Rock, marcada para o dia 4 de maio (domingo) na Praça dos Pioneiros, a partir das 17h, contará com uma novidade importante: uma área de acessibilidade ampliada. O espaço será destinado não apenas a pessoas com deficiência (PcD) e cadeirantes, como em edições anteriores, mas também a outros públicos prioritários, como pessoas com mobilidade reduzida, idosos e gestantes.

Os interessados devem preencher o formulário on-line disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3f43fM5ySqnIgnqfWgJ_qw0r9Jyh2kZFJUXp8F6Y26gitg/viewform

Veja também: 3ª edição do Suruquá Rock será no dia 4 de maio com Biquini e bandas de Paranavaí

A iniciativa da Fundação Cultural de Paranavaí tem como objetivo proporcionar conforto, segurança e visibilidade adequada a todos os que necessitam de atendimento prioritário durante o festival.

“A estrutura segue o exemplo dos grandes shows já realizados pela Prefeitura, mas com um alcance mais amplo e inclusivo. O evento é gratuito e promete atrair fãs de todas as idades”, explicou Rafael Torrente, presidente da Fundação Cultural.

Shows - Promovido pela Fundação Cultural, o Surucuá Rock chega à sua terceira edição. A programação mistura o talento das bandas locais (Guglielmi Blues Band, Um Reino e Domínio Livre) com a força do rock nacional. A grande atração da noite será a banda Biquini, ícone do rock brasileiro desde os anos 1980.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí