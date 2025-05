Suruquá Rock reúne milhares de pessoas em sua 3ª edição com show da Banda Biquini

Milhares de pessoas participaram da 3ª edição do Suruquá Rock, realizada neste domingo (4), em Paranavaí. O evento teve como atração principal a Banda Biquini, um dos grandes nomes do rock nacional desde os anos 1980. No repertório, sucessos como “Vento Ventania”, “Janaína” e “Tédio”, que encerrou o show como de costume, animaram o público em uma apresentação marcada por nostalgia e energia.

Além do show nacional, o festival também valorizou o talento local com apresentações de três bandas de rock da cidade: Guglielmi Blues Band, Um Reino e Domínio Livre. Os grupos trouxeram diversidade sonora e foram recebidos com entusiasmo pelo público.

O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, comemorou o sucesso do evento. “O 3º Suruquá Rock foi um sucesso. O público compareceu e fez uma festa bonita, um encontro de várias gerações: crianças, jovens, adultos e idosos curtiram o rock com as bandas locais, que fizeram sucesso, e o show do Biquini fechou o festival em alto nível”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí

“O Suruquá Rock já se consolida como um dos principais eventos culturais de Paranavaí, promovendo o encontro entre artistas locais e nomes consagrados da música brasileira”, completou Torrente.