“Abril Literário” terá programação completa para marcar o mês do livro

A Fundação Cultural já preparou uma programação completa para comemorar o mês do livro. O “Abril Literário” é um projeto de incentivo à leitura através de atividades culturais envolvendo diferentes gêneros literários, contação de histórias, encontros com escritos e grupos de leitura e outras atividades especiais.

“Durante todo o mês, as bibliotecas do município manterão atividades permanentes como a Bibliotroca (troca de livros); espaço da literatura infantil, com livros e cantinho da atividade manual (dobradura, pintura, joguinhos, etc); e dicas de leitura passadas pela equipe da biblioteca de acordo com o acervo disponível. Além disso, toda a comunidade estará convidada a compartilhar vídeos ou fotos com seu livro preferido nas redes sociais e marcar a Fundação Cultural”, explica o presidente da FC, Rafael Torrente.

O mês de abril tem pelo menos três dias especiais: 2 de abril – Dia Internacional do Livro Infantil (em homenagem a Hans Cristian Andersen); 18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil (dia do aniversário de Monteiro Lobato); e 23 de abril – Dia Mundial do Livro.

Confira a programação completa do Abril Literário:

02/04 (sábado) - HOJE TEM HISTÓRIA

14h às 16h - Biblioteca Cidadã Boulivar Penha. Contação de história com atividade literária e recreativa.

07/04 - QUINTA DA LEITURA

15h – Biblioteca Júlia Wanderley. Encontro com a escritora Cidalina Moderno. Contação de história e a Autora conversa com as crianças sobre seus dois livros infantis.

4,11,18 e 25/04 (segundas-feiras) - GRUPO DE LEITURA

19h – Biblioteca Júlia Wanderley. Encontros do Grupo de Leitura do CODEP para uma leitura em grupo, neste mês, da obra “Diálogos das Carmelitas” de Georges Bernanos.

14/04 - QUINTA DA LEITURA

15h – Biblioteca Cidadã Boulivar Penha. Encontro com o escritor Renato Frata. Contação de história e o Autor conversa com as crianças sobre seus livros infantis – com mediação da equipe da biblioteca.

18/04 (segunda-feira) - UM TEMPO NA BIBLIOTECA - ESPECIAL DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

9h e 14h - Biblioteca Júlia Wanderley. Contação de história, espaço de leitura e atividade literária.

23/04 (sábado) – PIQUENIQUE LITERÁRIO

Das 14h às 17h – Praça Rodrigo Ayres de Oliveira - espaço de leitura, atividades literárias e recreativas.

28/04 – QUINTA DA LEITURA

15h – Convidado a confirmar.

28/04 – CLUBE ALAP DE LEITURA

19h – Biblioteca Júlia Wanderley. Encontro do Clube ALAP de leitura, para leitura e análise de obra literária. Neste encontro farão leitura de contos do escritor Caio Fernando Abreu como “Uma história de Borboletas”.

