"Abril Literário" terá programação especial para celebrar o mês do Livro

A Fundação Cultural de Paranavaí preparou uma programação especial para comemorar o mês do livro. O “Abril Literário” é um projeto de incentivo à leitura por meio de atividades literárias culturais envolvendo diversos gêneros. A programação contará com leitura e contação de histórias, encontro e bate papo com escritores de obras infantis do município, cantinho da leitura, atividades literárias e outras ações especiais.

O mês de abril é marcado por algumas datas especiais, entre elas o 18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil (dia do aniversário do Monteiro Lobato); e o 23 de abril – Dia Mundial do Livro.

Para marcar essas comemorações, durante o “Abril Literário” haverá diversas atividades que contemplarão espaços públicos da cidade, como a Praça dos Pioneiros e Parque Ouro Branco.

Confira a programação completa do Abril Literário:

CANTINHO LITERÁRIO NA PRAÇA

Uma mini biblioteca será montada como ponto de visitação com cantinho da leitura, atividades literárias, leitura de histórias

Dias 17, 18 e 19 de abril (segunda a quarta-feira), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h; e dia 20 (quinta-feira) das 8h às 11h30 e das 13h30 às 19h

Local: Praça dos Pioneiros

ESPECIAL DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

Contação da história do troféu natividade (Barriguda do FEMUP) com Jesus Soares. Encontro e bate papo com os escritores paranavaienses de obras infantis Renato Frata e Marcela Rodrigues

Dia 18 de abril (terça-feira) às 8h e às 14h

Local: Parque Ouro Branco

AÇÃO LITERÁRIA E CONCERTO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

Atividades literárias e recreativas, espaço de leitura para as crianças, desenho, pintura. Encerramento com concerto da Orquestra Municipal.

Dia 23 de abril (domingo), às 16h30 – Ação Literária; e às 18h30 – Concerto da Orquestra Municipal

Local: Parque Ouro Branco

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí