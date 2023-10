Fundação Cultural participa da 42ª Semana Literária e Feira do Livro do SESC

Desde o dia 4 até o dia 8 de outubro, a Fundação Cultural está participando da 42ª Semana Literária e Feira do Livro do SESC como parceira. A Fundação Cultural está participando com desenhos, pinturas, exposição dos trabalhos realizados nos cursos de artes visuais pelos alunos do IPAC (Instituto Paranavaí de Arte e Cultura), exposição de livros de diversas edições do Femup juntamente com troféus, e exposição de diversos acervos da Biblioteca Cidadã Bolivar Penha. O evento está acontecendo no espaço do SESC.

“Recebemos com muita alegria o convite especial para participar deste evento que é tão importante para a nossa cidade. A Semana Literária do SESC é uma oportunidade de troca de experiências, de saberes, de conhecer mais sobre o movimento cultural de Paranavaí”, destaca o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí