Paranavaí recebe primeira etapa do Circuito Cultural Sesi 2025 com contação de histórias

Nesta sexta-feira, dia 25, a Biblioteca Cidadã Boulivar Penha será palco da primeira etapa do Circuito Cultural Sesi 2025 em Paranavaí. A ação cultural é uma realização do Sesi Cultura, em parceria com o Município de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, e marca o início de uma série de atividades culturais gratuitas que acontecerão no estado.

A atração será o espetáculo “Um Chá de Histórias”, com o ator Carlos Moreira, que realizará duas sessões para o público, às 9h e às 14h30.

A apresentação propõe uma jornada sensorial e cultural por meio de contos inspirados na tradição milenar do chá. Histórias da Índia, China, Japão, Brasil e de outras partes do mundo se entrelaçam, despertando reflexões sobre o tempo, o espaço e a identidade.

“Um Chá de Histórias” é voltado para crianças, jovens e adultos, oferecendo uma experiência única, onde tradição e imaginação se encontram em um ambiente acolhedor, como uma chávena oferecida a um amigo.

O Circuito Cultural Sesi 2025 tem como objetivo promover a difusão da arte e valorizar a diversidade cultural do Paraná, levando à população espetáculos gratuitos de música, teatro, oficinas e contações de histórias em diferentes municípios do estado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí