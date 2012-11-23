Programação do Abril Literário terá atividades ao longo do mês em Paranavaí; confira

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A programação do Abril Literário será realizada ao longo de todo o mês de abril em Paranavaí. A realização é da Prefeitura, por meio da Fundação Cultural, com ações voltadas ao incentivo à leitura e à participação do público.
Estão previstas contação de histórias, ações literárias, oficinas, programação itinerante e eventos culturais. A maior parte da agenda será desenvolvida na Biblioteca Municipal Júlia Wanderley, além de outros espaços públicos.
O Abril Literário conta com a participação de instituições parceiras, como a Academia de Letras e Artes de Paranavaí (ALAP), Sesc Paraná e UniFatecie.
A programação começou na quarta-feira (1º), com a contação de história “A Jornada do Rato”, com Lucas Valadares, e o credenciamento do Viva Cultura, na Biblioteca Municipal Júlia Wanderley. Nesta quinta-feira (2), foram realizadas atividades literárias do projeto História em Movimento, em parceria com o curso de Pedagogia da UniFatecie, também na biblioteca.
Confira a programação do Abril Literário:
Dia 09
Atividade literária – História em Movimento
Parceria: UniFatecie – Pedagogia
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horários: 9h e 14h30
BiblioSesc
Parceria: Sesc Paraná
Local: Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro)
Horários: 9h30 às 11h45 e 13h30 às 15h45
Dia 16
Atividade literária – História em Movimento
Parceria: UniFatecie – Pedagogia
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horários: 9h e 14h30
Dia 18
Plantão Literário (atualização de cadastro, renovação de carteirinha e empréstimo de livros)
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horário: 8h às 13h
Clube ALAP de Leitura – Especial Literatura Infantil
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horário: 14h30
Dia 23
Atividade literária – História em Movimento
Parceria: UniFatecie – Pedagogia
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horários: 9h e 14h30
BiblioSesc
Parceria: Sesc Paraná
Local: Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro)
Horários: 9h30 às 11h45 e 13h30 às 15h45
Dia 26
Itinerário MovCEU e concerto da Orquestra Municipal de Paranavaí
Local: Praça do Distrito Deputado José Afonso
Horários:15h – MovCEU (atividades recreativas e esportivas)
18h – Concerto da Orquestra
Dia 28
Oficina “Arte em Miçangas – Criando com Cor, Forma e Inspiração”
Circuito Cultural Sesi 2025 – Realização: Sesi Cultura
Local: Centro da Juventude
Horário: 13h30
Dia 3
Atividade literária – História em Movimento
Parceria: UniFatecie – Pedagogia
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horários: 9h e 14h30
Clube ALAP de Leitura
Parceria: Academia de Letras e Artes de Paranavaí
Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley
Horário: 19h
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí