Programação do Abril Literário terá atividades ao longo do mês em Paranavaí; confira

A programação do Abril Literário será realizada ao longo de todo o mês de abril em Paranavaí. A realização é da Prefeitura, por meio da Fundação Cultural, com ações voltadas ao incentivo à leitura e à participação do público.

Estão previstas contação de histórias, ações literárias, oficinas, programação itinerante e eventos culturais. A maior parte da agenda será desenvolvida na Biblioteca Municipal Júlia Wanderley, além de outros espaços públicos.

O Abril Literário conta com a participação de instituições parceiras, como a Academia de Letras e Artes de Paranavaí (ALAP), Sesc Paraná e UniFatecie.

A programação começou na quarta-feira (1º), com a contação de história “A Jornada do Rato”, com Lucas Valadares, e o credenciamento do Viva Cultura, na Biblioteca Municipal Júlia Wanderley. Nesta quinta-feira (2), foram realizadas atividades literárias do projeto História em Movimento, em parceria com o curso de Pedagogia da UniFatecie, também na biblioteca.

Confira a programação do Abril Literário:

Dia 09

Atividade literária – História em Movimento

Parceria: UniFatecie – Pedagogia

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horários: 9h e 14h30



BiblioSesc

Parceria: Sesc Paraná

Local: Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro)

Horários: 9h30 às 11h45 e 13h30 às 15h45

Dia 16

Atividade literária – História em Movimento

Parceria: UniFatecie – Pedagogia

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horários: 9h e 14h30

Dia 18

Plantão Literário (atualização de cadastro, renovação de carteirinha e empréstimo de livros)

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horário: 8h às 13h

Clube ALAP de Leitura – Especial Literatura Infantil

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horário: 14h30

Dia 23

Atividade literária – História em Movimento

Parceria: UniFatecie – Pedagogia

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horários: 9h e 14h30

BiblioSesc

Parceria: Sesc Paraná

Local: Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro)

Horários: 9h30 às 11h45 e 13h30 às 15h45

Dia 26

Itinerário MovCEU e concerto da Orquestra Municipal de Paranavaí

Local: Praça do Distrito Deputado José Afonso

Horários:15h – MovCEU (atividades recreativas e esportivas)

18h – Concerto da Orquestra

Dia 28

Oficina “Arte em Miçangas – Criando com Cor, Forma e Inspiração”

Circuito Cultural Sesi 2025 – Realização: Sesi Cultura

Local: Centro da Juventude

Horário: 13h30

Dia 3

Atividade literária – História em Movimento

Parceria: UniFatecie – Pedagogia

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horários: 9h e 14h30

Clube ALAP de Leitura

Parceria: Academia de Letras e Artes de Paranavaí

Local: Biblioteca Municipal Júlia Wanderley

Horário: 19h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí