Pelo menos 12 mil pessoas assistiram Tributo ao Rei do Pop na Praça dos Pioneiros

Vozes em coro, lágrimas de emoção, mãos levantadas para embalar os corações enquanto a música tocava, crianças curtindo cada som e dançando sem parar. Assim foi o show “Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson” realizado na noite do último domingo (11/12). A apresentação com o artista Rodrigo Teaser, um dos maiores intérpretes de Michael Jackson do mundo, reuniu pelo menos 12 mil pessoas na Praça dos Pioneiros.



“Este ano nós optamos por trazer mais shows gratuitos para comemorarmos o aniversário de Paranavaí. A abertura do Festival de Aniversário já foi um sucesso, com apresentação da banda Angra, nas escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner. O segundo domingo de show com o Rodrigo Teaser nos trouxe uma noção ainda mais surpreendente sobre a participação das pessoas em momentos especiais para a nossa cidade. Não tivemos tumultos e nenhum outro problema com relação à segurança. Foi muito legal ver famílias inteiras curtindo cada música. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Paranavaí está fazendo uma comemoração histórica de 70 anos”, elogiou o secretário de Comunicação do município, Américo Pontes de Castro.

Festival de Aniversário – E as comemorações de Paranavaí continuam a todo vapor. Na quarta-feira, 14 de dezembro, dia do aniversário de emancipação política da cidade, a Orquestra Municipal faz um concerto especial de Natal e de comemoração pelos 70 anos de Paranavaí.

E no dia 18 de dezembro (domingo), a BRZ Produções traz a Paranavaí o espetáculo “Queen Experience in Concert”, considerado um dos maiores tributos ao Queen de todas as Américas. O espetáculo traz ao palco os maiores e melhores sucessos da banda original, tais como: “Don’t Stop me now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury, juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor. A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, tendo sua experiência internacional no Chile, Argentina e Uruguai.

Toda a programação é oferecida gratuitamente à população. Os shows da Orquestra e do Queen Experience e vão acontecer na Praça dos Pioneiros, ambos com início às 20h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí