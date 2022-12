Show Queen Experience reuniu mais de 12 mil pessoas na Praça dos Pioneiros

Milhares de vozes em uníssono cantando: “We are the champion, my friend”. As lágrimas regando sorrisos de satisfação ao som de “Love of My life” e “Bohemian Rapsody”. A alegria e a vibração a cada nota de “We Will rock you”, “Don’t stop me now”, “I want to break free”, “Radio Ga Ga” e várias outras canções inesquecíveis da banda Queen.

Mais de 12 mil pessoas estiveram na Praça dos Pioneiros para assistir ao show “Queen Experience in Concert”, que marcou o encerramento do Festival de Aniversário de 70 anos de Paranavaí. A noite do último domingo (18/12) certamente entrou para a história da cidade com uma das mais memoráveis de todos os tempos.



“A adesão da população a toda a programação de Natal e Festival de Aniversário da cidade superou todas as nossas expectativas. Foram três domingos com shows históricos da banda Angra; do artista Rodrigo Teaser, com o Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson; e com o espetáculo Queen Experience in Concert. Escolhemos comemorar o aniversário de Paranavaí em grande estilo, dando esses três shows de presente para a população; apresentações gratuitas para o público. Não tivemos registros de tumultos nem qualquer outro problema com relação à segurança em nenhum dos shows – e todos realizados em espaços públicos, ao ar livre. Estamos nos sentindo realizados por termos entregue esses presentes para a nossa cidade e por termos recebido tantos feedbacks positivos. Nossa gente merece toda essa alegria”, avaliou o secretário de Comunicação do município, Américo Pontes de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí