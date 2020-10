Agricultura cria cartilha com dicas para horta em pequenos espaços

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan), lançou nesta semana a cartilha Horta como Hobby, com dicas sobre como cultivar produtos alimentícios em um espaço caseiro, além de indicar as melhores épocas e as propriedades nutricionais e terapêuticas. O material é digital. Essa é uma das iniciativas para marcar a semana em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação.

A data é celebrada em mais de 150 países e foi definida em razão da fundação, em 16 de outubro de 1945, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). No Paraná, desde 2018, foi definido por lei que, entre 12 e 16 de outubro, são realizadas ações para destacar a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício de Alimentos.



Cartilha Horta como Hobby





Lema - Este ano, o tema escolhido pela ONU como reflexão é “Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos. As nossas Ações são o nosso Futuro”. A cartilha preparada por especialistas do Desan segue as orientações desse lema e das diretrizes estaduais para se evitar o desperdício de alimentos.

“Sabe-se que o manejo da terra e a produção dos próprios alimentos geram não só uma redução dos custos com a alimentação e uma maior segurança alimentar e nutricional para as famílias de menor renda, como também remete à sensação nostálgica da produção no campo, proporcionando bem-estar físico e emocional”, reforça-se na apresentação da obra.

Confira AQUI a cartilha Horta como Hobby.

Fonte: Agência Estadual de Notícias