Comitiva da região Sul visita Paranavaí para conhecer ações contra o greening

Representantes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estiveram em Paranavaí nesta semana para uma visita técnica com foco nas ações de combate ao greening, doença que atinge os pomares de citros e representa uma grave ameaça à cadeia produtiva da citricultura. O município se tornou referência nacional no enfrentamento à doença, motivo pelo qual atraiu a atenção de autoridades e técnicos da região Sul do país.

Na manhã desta quarta-feira (28), a comitiva foi recebida no Gabinete Municipal pelo prefeito Mauricio Gehlen e por secretários das áreas de Agricultura, Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Urbano. Durante a reunião, foram apresentados os principais protocolos adotados pela administração municipal em parceria com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), que resultaram em avanços expressivos no controle do greening.

Até o momento, mais de 600 mil pés de laranja já foram erradicados em propriedades rurais do município, além de 4.100 plantas cítricas removidas em áreas urbanas, abrangendo 1.040 residências.

“Foi extremamente válido conhecer de perto esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo em Paranavaí. O envolvimento de todas as secretarias, com os agentes de saúde atuando tanto no combate à dengue quanto no mapeamento das plantas cítricas, é um exemplo notável. Volto para Santa Catarina com um olhar renovado e com subsídios concretos para reestruturar nossas ações. Vocês demonstram que o engajamento da gestão pública junto à sociedade faz toda a diferença”, afirmou Fabiana Alexandre Branco, representante da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina.

O Rio Grande do Sul também participou com técnicos que atuam diretamente no campo. Para o fiscal agropecuário Alonso Duarte de Andrade, a experiência reforça a importância da articulação entre poder público e setor produtivo.

“Trouxemos fiscais agropecuários que estão diariamente em campo para participar desse intercâmbio e conhecer a realidade de Paranavaí. O que vimos aqui é uma integração eficaz entre a prefeitura e os produtores, com resultados concretos. Esse modelo de ação conjunta será o principal exemplo que levaremos ao nosso estado. Hoje, o Rio Grande do Sul é o único estado da região Sul que ainda não registra casos de greening, mas fazemos fronteira com Santa Catarina e com o Uruguai, onde a doença já está presente. Temos, portanto, uma janela de oportunidade para agir preventivamente, e experiências como essa são fundamentais nesse processo”, destacou Andrade.

As ações coordenadas pela Prefeitura e Adapar têm sido essenciais não apenas para a proteção das lavouras, mas também para a manutenção de mais de 4.100 empregos diretos gerados pela citricultura em Paranavaí.

