Município dá continuidade à ação do Governo do Estado de combate ao greening

O município de Paranavaí deu continuidade nesta segunda-feira (23/10) a uma ação do Governo do Estado, através da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), de combate ao greening. A Operação Big Citros tem como objetivo baixar a incidência do greening no noroeste do Paraná.

O principal foco foi a erradicação de pomares de citrus contaminados pela doença. A ação aconteceu na Vila Rural São João e foi acompanhada por servidores do Município, inclusive com a presença de agrônomos que atestaram a situação dos pomares antes da erradicação.

“Essa é uma ação necessária para que possamos controlar o nível de infestação da doença. O greening é uma coisa séria e que pode afetar uma cadeia produtiva essencial na economia de Paranavaí. A erradicação das árvores é uma situação extrema, mas imprescindível para controle da doença”, disse o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí